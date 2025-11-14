Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Dovoljan bi bio i remi protiv Farana, ali pobijedili su 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70'). Naravno, ova pobjeda ''vatrenih'' popraćena je i u susjednim zemljama.

"Hrvatska ide na Svjetsko prvenstvo, i to direktno! Spasili se bruke usred Rijeke," Naslov na Blicu, koji dodaje...

"Hrvatska je očekivano preuzela kontrolu od početka utakmice, ali nije uspjela stvoriti priliku za gol. Nakon 15 minuta potpune dominacije, uslijedio je šok za domaće navijače. Bio je to tek drugi primljeni gol Hrvatske u kvalifikacijama. Hrvatska je ubrzo pokazala karakter i odgovorila."

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Srpski mediji ističu kako su Farski Otoci šokirali Hrvatsku u 15. minuti, ali kako se onda dogodilo ono što su svi očekivali.

"Komšije odoše na Svjetsko prvenstvo. Hrvati pokazali kako se igra na svom terenu i osigurali Mundijal," stoji naslov na Telegrafu, koji u tekstu piše...

"Sve je moglo biti drugačije, Hrvatska je bila ogroman favorit, ali je primila gol već u 16. minuti, što nimalo nije odgovaralo 'vatrenima'. Hrvatska je lakše disala u drugom poluvremenu, imala je sve u svojim rukama."

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A B92 je dodao...

"Hrvatska je potpuno zasluženo osvojila bodove i u ovoj utakmici te potvrdila klasu i kvalifikacije privela kraju u velikom stilu," dok je SportSport.ba iz Bosne i Hercegovine napisao...

"Ono što se očekivalo, to se i dogodilo. Hrvatska ide na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Sa svih strana svijeta stižu ogromne pohvale. Zlatko Dalić i 'vatreni' su oduševili sve i sada ih mnogi vide čak i na svjetskom tron."