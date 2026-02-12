Obavijesti

ANKETA Kako će Hrvatska proći u petom izdanju Lige nacija?

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u četvrtfinale. Trećeplasirane momčadi igrat će doigravanje za ostanak u Ligi A protiv drugoplasiranih momčadi iz Lige B, a zadnje momčadi ispadaju u Ligu B

Hrvatska nogometna reprezentacija izvukla je Španjolsku, Englesku i Češku u skupini Lige nacija. "Vatreni" su smješteni u skupinu 3 i nisu imali previše sreće u ždrijebu. 

Prošle sezone Hrvatska je u Ligi nacija dogurala do četvrtfinala gdje je poražena od Francuske u dvije utakmice. Najveći uspjeh Hrvatske je finalna utakmica u lipnju 2023. godine i poraz od Španjolske nakon jedanaesteraca.

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u četvrtfinale. Trećeplasirane reprezentacije igrat će doigravanje za ostanak u Ligi A protiv drugoplasiranih momčadi iz Lige B, a zadnje momčadi s ljestvice ispadaju u Ligu B.

Grupna faza natjecanja igrat će se od rujna do studenoga ove godine, s tim da su utakmice prvog kola na rasporedu od 24. do 26. rujna. Četvrtfinalni susreti igraju se od 25. do 30. ožujka 2027., a finalni turnir od 9. do 13. lipnja 2027. godine.

