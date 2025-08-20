ANKETA Kako će završiti susret Rijeke i PAOK-a na Rujevici?

U četvrtak u 20.45 Rijeka igra prvu utakmicu doigravanja za Europsku ligu. Zadatak nije nimalo lagan jer na Rujevicu dolazi grčki PAOK koji je favorit u ovom dvomeču. Podsjetimo, ako Rijeka ispadne od PAOK-a, igrat će ligašku fazu Konferencijske lige što je osigurala pobjedom nas Shelbourneom u 3. pretkolu EL.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Grčko prvenstvo još nije počelo te PAOK igra samo kvalifikacije za Europsku ligu. Grci su krenuli u 3. pretkolu gdje su u dvomeču izbacili austrijski Wolfsberger. Nakon što su kod kuće odigrali neriješeno u Austriji su pobijedili 1-0 u produžecima, u 115. minuti pobjedu je PAOK-u donio Mady Camara. Prvu utakmicu u prvenstvu odigrat će u nedjelju na domaćem terenu protiv Larise, a onda se 28. kolovoza igra revanš Rijeke i PAOK-a u Solunu.

Što se Rijeke tiče, ispala je iz Lige prvaka od Ludogoreca, zatim osigurala europsku jesen i najmanje Konferencijsku ligu u drami protiv Shelbournea, a sada imaju najteži izazov u Europi. U HNL-u nakon tri odigrana kola Rijeka je četvrta s četiri boda. Pobijedila je Slaven Belupo (2-0), remizirala s Osijekom (0-0) i u zadnjoj utakmici izgubila od Dinama (2-0). Najbitniji igrači momčadi s Kvarnera, Toni Fruk i Niko Janković, i dalje su u klubu te bi s njima u sastavu Rijeka trebala tražiti veliku pobjedu i prolaz.

Što se kladionica tiče, PAOK je favorit i na Rujevici. Koeficijent na Grke u prvoj utakmici je 2,20, na Rijeku 3,10, a na neriješen rezultat 3,30. Kladionice kažu da je vjerojatnije da će u Europsku ligu proći PAOK. Koeficijent na prolaz grčke momčadi je 1,40, dok je na prolaz Rijeke 2,70.

Mi vas pitamo kako će završiti prva utakmica između Rijeke i PAOK-a na Rujevici.