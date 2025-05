ANKETA Kako je moguće da Mbappé nije prepustio penal Luki?! Je li mu ga trebao dati?

Nakon 13 godina u "kraljevskom dresu", Luka Modrić (39) se na susretu posljednjeg kola La Lige protiv Real Sociedada oprostio od domaćih navijača. Kapetan Real Madrida posljednji put nastupio je na Santiago Bernabeuu, navijači su mu priredili spektakularan oproštaj uz brojne ovacije, pjesmu, skandiranje, razvili su i transparent preko cijele tribine njemu u čast...

A oproštaj je mogao poprimiti i emotivniju notu kada je Real u 38. minuti dobio penal. Nema ljepšeg za igrača nego se od svojih navijača oprostiti golom. To se moglo dogoditi da je Kylian Mbappé prepustio penal Modriću, no odlučio ga je sam izvesti.

Foto: Sofascore za 24sata

Naime, iako su brojni španjolski mediji tijekom petka pisali da će francuska zvijezda dati Modriću da izvede kazneni udarac ako ga Real izbori, Mbappé je odgovornost ipak preuzeo na sebe i nastavio lov za titulom najboljeg strijelca La Lige.

Pogotkom protiv Real Sociedada stigao je do 30. gola u La Ligi ove sezone i prvog pratitelja Roberta Lewandowskog (25) iz Barcelone ostavio na minus pet. Sasvim je izvjesno da će Mbappéu pripasti "Pichichi", no gotovo sigurno bi ga osvojio i da je Modriću omogućio da se golom oprosti od domaćih navijača. To je i zaslužio.