ANKETA Kako vam se sviđa dres Hrvatske za Svjetsko prvenstvo?

Specijalizirani portal za dizajn dresova Footy Headlines objavio je prve fotke izrađenih novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije za SP. Radi se o posljednjim garniturama koje će proizvesti Nike. Mišljenja navijača oko dresa su podijeljena...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:38 Hrvatski navijači u Podgorici | Video: Stefan Ivanović/PIXSELL

Domaći dres vraća se klasičnom izgledu, crveno-bijelim kvadratićima, ovaj put nikad manjim, koji se protežu vertikalno niz središnji dio majice.

Domaći dres vraća se klasičnom izgledu, crveno-bijelim kvadratićima, ovaj put nikad manjim, koji se protežu vertikalno niz središnji dio majice. | Foto: Footy Headlines

Foto: Footy Headlines

Rukavi su u potpunosti crveni, dok su bočni paneli i ovratnik ukrašeni plavim detaljima. Nikeov znak smješten je centralno ispod grba Hrvatskog nogometnog saveza.

Foto: Opaleak

Foto: Footy Headlines

Što se tiče gostujućeg dresa, on donosi elegantnu tamnoplavu podlogu s diskretnim kvadratićima preko prednjeg dijela. Kao i kod domaće varijante, grb i Nikeov logotip nalaze se u sredini. Rukavi i ramena ostaju u jednoličnoj tamnoj nijansi, dok tanke crvene i svjetloplave linije na bočnim stranama daju prepoznatljiv nacionalni štih.

Gostujući dres donosi elegantnu tamnoplavu podlogu s diskretnim dvobojnim kvadratićima preko prednjeg dijela. | Foto: Footy Headlines

Rukavi i ramena ostaju u jednoličnoj tamnoj nijansi, dok tanke crvene i svjetloplave linije na bočnim stranama daju prepoznatljiv nacionalni štih. | Foto: Footy Headlines

Foto: Opaleak

Sudeći po komentarima navijača, Nikeov dres ovog puta nije oduševio:

"Sve gore i gore"

"Ružan je"

"Srećom da je ovo zadnji od Nikea, od Rusije nisu dobar dres napravili. Nadam se da će Adidas to bolje raditi"

"treba pokupovati dok se još može jer kad dođe na Adidas s one odvratne tri crte ništa više od dresova za navijače"

"Top! ima kvadratića, a ne kao zadnjih 10 komada"

"Nike nas kažnjava zbog ugovora s Adidasom", neki su od komentara.

Foto: Footy Headlines

Kao i kod domaće varijante, grb i Nikeov logotip nalaze se u sredini. | Foto: Footy Headlines

Nove garniture očekuju se u službenoj prodaji u ožujku 2026., neposredno prije početka Svjetskog prvenstva. Ovi dresovi bit će posljednji koje je Nike dizajnirao za Hrvatsku, čime završava partnerstvo započeto 2000. godine. Od ljeta 2026. službeni dobavljač postaje Adidas, što označava početak nove faze u vizualnom identitetu reprezentacije.