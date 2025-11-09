ANKETA Tko treba biti trener Dinama? Kovačević opasno 'visi'

Dinamo je porazom u Puli od Istre (2-1) dodatno probudio krizu rezultata (i igre), a naveliko se šuška o smjeni Marija Kovačevića. Štoviše, već su počela "curiti" moguća imena koja bi ga mogla zamijeniti, a posebno se naglašavaju dva imena.

Radi se o Matjažu Keku i Zoranu Zekiću! Obojica su dobro poznata HNL lica, a Slovenac se već nekoliko puta povezivao s klupom Dinama (i Hajduka) kad god bi klubovi mijenjali trenera. U njegovom je slučaju otegotna okolnost ugovor s reprezentacijom Slovenije.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Što se tiče Zekića, on je trenutačno slobodan nakon razlaza sa Sarajevom. Dakako, tu su i ostala imena u igri. Ranije se spominjao potencijalni dolazak Edina Terzića, Nenad Bjelica gledao je utakmicu s Istrom s tribina, Slaven Bilić je slobodan, tu su i Vahid Halilhodžić, Krunoslav Jurčić, Igor Tudor (dobio otkaz u Juventusu), Samir Toplak...

Moguća je opcija dakako i stranac, ali nije isključen ni ostanak Marija Kovačevića na klupi.