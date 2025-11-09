Obavijesti

Sport

Komentari 10
PROMJENA TRENERA?

ANKETA Tko treba biti trener Dinama? Kovačević opasno 'visi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Tko treba biti trener Dinama? Kovačević opasno 'visi'
2
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo je drugoplasirana momčad hrvatskog prvenstva s četiri boda zaostatka za Hajdukom, a poraz od Istre bio je četvrti u HNL-u u prvih 13 kola

Dinamo je porazom u Puli od Istre (2-1) dodatno probudio krizu rezultata (i igre), a naveliko se šuška o smjeni Marija Kovačevića. Štoviše, već su počela "curiti" moguća imena koja bi ga mogla zamijeniti, a posebno se naglašavaju dva imena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zašto šutiš, moj dječače plavi? Evo kad će se Boban napokon oglasiti o situaciji u Dinamu 00:52
Zašto šutiš, moj dječače plavi? Evo kad će se Boban napokon oglasiti o situaciji u Dinamu | Video: 24sata/pixsell

Radi se o Matjažu Keku i Zoranu Zekiću! Obojica su dobro poznata HNL lica, a Slovenac se već nekoliko puta povezivao s klupom Dinama (i Hajduka) kad god bi klubovi mijenjali trenera. U njegovom je slučaju otegotna okolnost ugovor s reprezentacijom Slovenije.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Što se tiče Zekića, on je trenutačno slobodan nakon razlaza sa Sarajevom. Dakako, tu su i ostala imena u igri. Ranije se spominjao potencijalni dolazak Edina Terzića, Nenad Bjelica gledao je utakmicu s Istrom s tribina, Slaven Bilić je slobodan, tu su i Vahid Halilhodžić, Krunoslav Jurčić, Igor Tudor (dobio otkaz u Juventusu), Samir Toplak... 

Moguća je opcija dakako i stranac, ali nije isključen ni ostanak Marija Kovačevića na klupi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025