ANKETA Koja vam je najdraža hrvatska navijačka pjesma?

U godini smo svjetskog prvenstva. Do Mundijala je ostalo manje od pola godine, a euforija polako raste. Kao i pred svako veliko natjecanje, izvođači navijačkim pjesmama pokušavaju zaokupiti pažnju, no posljednjih je godina bilo malo pravih uspješnica. Sada se u navijačkim pjesmama okušala i skupina navijača "Mi Hrvati", koja je objavila pjesmu istoimenog naziva. Navijači pjevaju navijačima, što bi u teoriji trebalo zvučati dobro, no slušatelji zasad nisu pretjerano oduševljeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Autori su cijeli spot izradili pomoću umjetne inteligencije. Generirali su snimke hrvatskih navijača kako pjevaju, skaču i plešu, a pojavljuju se i neki igrači. Glazbu i tekst potpisuje Josip Brkić.

"Vatreni" su tijekom godina imali pregršt lijepih pjesama koje su i sami pjevali na dočecima. Još davne 1993. Marijan Ban napisao je i izveo pjesmu "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj", jednu od najljepših domoljubnih pjesama koje Hrvatska ima. Stihovi: “Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj” dizali su borbeni moral našim očevima i djedovima u Domovinskom ratu, ali i mnogima drugima. Ta se pjesma i danas pjeva na brojnim sportskim događajima, pa smo je mogli čuti i na prošlogodišnjem Svjetskom rukometnom prvenstvu.

Baruni su 2007. godine snimili hit "Neka pati koga smeta". Navijači su tu pjesmu prigrlili na Europskom prvenstvu u Austriji i Švicarskoj 2008. godine, kada je postala svojevrsna navijačka himna.

Zaprešić Boysi imaju čak tri navijačka hita. Jedan je "Neopisivo", tu je i "Igraj moja Hrvatska", a vjerojatno najpopularnija je "Samo je jedno" koju su snimili u suradnji s Connectom.

Kada govorimo o navijačkim pjesmama, nezaobilazna je i genijalna nabrajalica "Malo nas je, al’ nas ima", koju su napravili Boris Novković i Dino Dvornik. Ta pjesma čest je hit na tribinama, iako malo tko zna baš sve njezine riječi.

Jedan od starijih navijačkih hitova je i "Srce vatreno", objavljen prije 17 godina, a pjesmu izvode slavonski reper Nered i Zaprešić Boysi.

Najveći hit novog Thompsonova albuma "Hodočasnik" pjesma je "Ako ne znaš šta je bilo". Ona je najprije postala svojevrsna himna hrvatskih rukometaša na Svjetskom prvenstvu prošle godine, a kasnije su je prigrlili i Vatreni. Tako se puštala u Splitu na četvrtfinalnoj utakmici Lige nacija protiv Francuske, a ta se praksa poslije nastavila u Osijeku, Zagrebu, Varaždinu i drugim gradovima.

Svevremenski hit koji je drag navijačima je i “Poljubi zemlju” Miše Kovača. Pjesma je nastala još davne 1987. godine i simbolizira otpor hrvatskog naroda te ljubav prema lijepoj našoj.

"Moja domovina" hrvatska je domoljubna pjesma koju su 1991. godine skladali i napisali Zrinko Tutić i Rajko Dujmić, a izveo ju je Hrvatski Band Aid, sastavljen od brojnih hrvatskih glazbenika. Aranžman je napravio Nikša Bratoš, dok su glazbu za solo-gitare skladali i odsvirali Vedran Božić, Husein Hasanefendić i Damir Lipošek. StartFragment Pjesma je prvi put emitirana u Dnevniku HTV-a 15. rujna 1991. Tijekom Domovinskoga rata, često se je puštala za podizanje morala kod hrvatskih branitelja i građana smještenih u skloništima.

Prije nego što je “Ako ne znaš šta je bilo” postala hit, Thompsonova pjesma "Lijepa li si" bila je omiljena među hrvatskim navijačima. Nastala je 2008. godine i i danas se nalazi na repertoaru navijača.

Uz brojne uspješnice bilo je i promašaja. Baruni imaju veliki hit "Neka pati koga smeta", ali su 2014. godine objavili i jedan neuspjeh. Pjesma "Ovo je najbolji tim" nikada se nije primila među navijačima.

U navijačkim se pjesmama okušao i Darko Domijan, koji je objavio pjesmu "Igrajte, sinovi Hrvatske", no rijetko tko imao je pozitivan komentar na tu pjesmu.

Jedno od plodnijih razdoblja za pisanje navijačkih pjesama bilo je uoči i za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu 2014. godine. Tada je svoju pjesmu predstavio i poznati stuttgartski DJ Daddy Deluxe, pravim imenom Robert Špehar.

"Uvijek vjerni domu" Brune Bakovića još je jedna navijačka pjesma iz dijaspore, snimljena kao podrška Vatrenima na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Tekst i glazbu radio je Jozo Jokan Turudić, dok je aranžman napravio Josip Joco Vukoja.