Prvu utakmicu će "plavi" odigrati na Maksimiru 19. veljače, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Rome ili Freiburga
DVIJE SU OPCIJE
ANKETA Kojeg bi suparnika radije u playoffu Europske lige?
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo se plasirao u playoff Europske lige porazom od danskog Midtjyllanda (2-0) i ušao u nokaut fazu s 23. mjesta. Dva su moguća suparnika "modrih" u prvoj rundi nokaut faze, a ždrijeb je na rasporedu u 13 sati.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Genk ili Bologna suparnici su koje Dinamo može izvući u playoff rundi Europske lige. Belgijanci su natjecanje završili na devetom mjestu sa 16 bodova, dok je Bologna bila deseta s bodom manje.
Prvu utakmicu će "plavi" odigrati na Maksimiru 19. veljače, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Rome ili Freiburga.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku