ANKETA Kojeg bi suparnika radije u playoffu Europske lige?

Dinamo se plasirao u playoff Europske lige porazom od danskog Midtjyllanda (2-0) i ušao u nokaut fazu s 23. mjesta. Dva su moguća suparnika "modrih" u prvoj rundi nokaut faze, a ždrijeb je na rasporedu u 13 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Genk ili Bologna suparnici su koje Dinamo može izvući u playoff rundi Europske lige. Belgijanci su natjecanje završili na devetom mjestu sa 16 bodova, dok je Bologna bila deseta s bodom manje.

Prvu utakmicu će "plavi" odigrati na Maksimiru 19. veljače, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Rome ili Freiburga.