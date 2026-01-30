Obavijesti

Sport

Komentari 2
DVIJE SU OPCIJE

ANKETA Kojeg bi suparnika radije u playoffu Europske lige?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Kojeg bi suparnika radije u playoffu Europske lige?
Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prvu utakmicu će "plavi" odigrati na Maksimiru 19. veljače, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Rome ili Freiburga

Admiral

Dinamo se plasirao u playoff Europske lige porazom od danskog Midtjyllanda (2-0) i ušao u nokaut fazu s 23. mjesta. Dva su moguća suparnika "modrih" u prvoj rundi nokaut faze, a ždrijeb je na rasporedu u 13 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu 00:42
Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Genk ili Bologna suparnici su koje Dinamo može izvući u playoff rundi Europske lige. Belgijanci su natjecanje završili na devetom mjestu sa 16 bodova, dok je Bologna bila deseta s bodom manje. 

Prvu utakmicu će "plavi" odigrati na Maksimiru 19. veljače, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Ako Dinamo prođe prvu prepreku, u osmini finala će igrati protiv Rome ili Freiburga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Istra dovela igrača iz HNL-a, Inter nastavlja lov na Perišića, Livi u Dinamu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovela igrača iz HNL-a, Inter nastavlja lov na Perišića, Livi u Dinamu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Sigurdsson je bojkotirao EHF!
LJUTITI IZBORNIK

Sigurdsson je bojkotirao EHF!

Izbornik Sigurdsson bojkotira EHF zbog lošeg tretmana. Hrvati putuju izdaleka, ali inat i borbenost vode ih do polufinala protiv Njemačke u petak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026