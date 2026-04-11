ANKETA Kontroverzna odluka suca riješila prvenstvo? Je li Real ostao uskraćen za penal?

Piše Ivan Kužela,
Foto: Profimedia

Real Madrid opet je kiksao; kontroverzna odluka u zadnjim minutama protiv Girone digla je prašinu u nogometnom svijetu. Trener Arbeloa bijesan je na suce i VAR te smatra da je 'kraljevski klub' teško oštećen

Nogometaši Real Madrida kiksali su u petak drugi uzastopni vikend u La Ligi. Na Santiago Bernabeuu odigrali su izjednačeno protiv Girone (1-1), a utakmicu je zasjenio događaj koji je u pitanje doveo integritet glavnog suca Javiera Alberole Rojasa. U 88. minuti utakmice kad je laktom u kaznenom prostoru Kyliana Mbappéa udario brazilski stoper Vitor Reis. Video incidenta pogledajte OVDJE.

Madrid bruji o sudačkoj odluci u velikom kiksu! Arbeloa: Pa ovo se sudi kao penal i na Mjesecu!

Nakon utakmice u španjolskoj Marci javio se stručnjak Alfonso Pérez Burrul i dao svoje mišljenje.

- Vidim ispruženu ruku, ali nema namjere udariti Mbappéa. Postoji tendencija među napadačima da kontakt prikažu ozbiljnijim nego što jest - rekao je.

S druge strane, na portalu Diario As javio se drugi sudac, Iturralde González, koji smatra da je to penal.

- To je akcija unutar kaznenog prostora, gdje Mbappé dribla, a branič, pokušavajući pratiti dribling, udara ga rukom u lice. Za mene je to penal, ali upute koje imaju u VAR sobi su da ne interveniraju u takvim situacijama - objasnio je.

S njegovim mišljenjem slaže se trener Real Madrida Alvaro Arbeloa koji smatra da je 'kraljevski klub' teško oštećen.

- Za mene je to penal i ovdje i na Mjesecu. Ne razumijem to, a ni itko drugi ne razumije. Kada VAR intervenira? Intervenira kada mu odgovara, a kada ne, onda ne intervenira. Već znate moje mišljenje. Činjenice to potvrđuju. To je jasan prekršaj. Dosudili su prekršaj Kylianu koji je bio manje ozbiljan od penala. Imali smo mnogo problema sa sucima. S ovim, na Mallorci. Uvijek ista priča.

