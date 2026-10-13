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ANKETA Kriza 'modrih'. Treba li Dinamo dati otkaz Kovačeviću?

Piše Jakov Drobnjak,
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ANKETA Kriza 'modrih'. Treba li Dinamo dati otkaz Kovačeviću?
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo potonuo na Poljudu: Hajduk slavio 2-1, a Kovačević je pod sve većim pritiskom nakon još jednog blijedog gostovanja

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Dinamo je izgubio od Hajduka na Poljudu 2-1, a navijači "modrih" nisu nikako bili zadovoljni igrom, ali ni trenerom. Mario Kovačević izmiješao je sastav, bio je bez Josipa Mišića koji je morao odraditi suspenziju zbog crvenog kartona, ali plave trupe na poljudskom terenu nisu odigrale na razini.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Dinamo 2-1

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Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Kovačevićeva momčad u gostima igra loše. U HNL-u je odradila tri gostovanja gdje je dva puta potučena od Osijeka i Hajduka te je jedva izvukla bod protiv Istre. U Europi je Dinamo dobio samo Kauno Žalgiris u gostima. Pobjeđivao je u Kupu, ali to su protivnici koji nisu dorasli "modrima".

Počele su špekulacije oko toga koliko je Kovačević siguran na klupi Dinama, a mi vas pitamo treba li ga Dinamo smijeniti.

Treba li Dinamo smijeniti trenera Marija Kovačevića?

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