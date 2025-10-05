Obavijesti

Komentari 2
NA INTERVENCIJU VAR-a

ANKETA Lokomotivi su poništili gol protiv Dinama. Opravdano?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Lokomotivi su poništili gol protiv Dinama. Opravdano?
Foto: MAXSport/screenshot

Lokomotiva šokirala Dinamo ranim vodstvom, a poništeni gol u 44. minuti izazvao buru emocija na terenu

U derbiju koji je već u prvom poluvremenu ponudio više drame nego mnogi u cijelih 90 minuta, Lokomotiva je šokirala Dinamo ranim vodstvom, a potencijalno ključni trenutak susreta dogodio se u 44. minuti, poništeni drugi gol lokosa.

Nakon dugog i strpljivog napada, Lokomotiva je tad ponovno zatresla mrežu Dinama. Lopta je prošla kroz peterac, obrana "modrih" nije reagirala, a Dušan Vuković je mirno pospremio za, činilo se, velikih 2-0. Slavlje je trajalo kratko.

VAR soba, u kojoj su sjedili Ivan Matić i Dario Kulušić, oglasili su se i pozvali glavnog suca Zdenka Lovrića da provjeri potencijalni prekršaj Aleksa Stojakovića i Marka Vešovića na Bennaceru u začetku akcije. Nakon kraćeg pregleda, Lovrić je odlučio poništiti gol.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

