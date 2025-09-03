ANKETA Može li Đoković izvesti senzaciju i osvojiti US Open? Na putu mu stoje Alcaraz i Sinner...

Novak Đoković (38) izborio je polufinale US Opena i time došao nadomak prilike da osvoji jubilarni 25. Grand slam naslov. Đoković je u noći s utorka na srijedu pobijedio američkog predstavnika Taylora Fritza 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, a odigrat će čak 53. polufinale na Grand slam turnirima.

U polufinalu će Đoković odmjeriti snage s 22-godišnjim Carlosom Alcarazom, koji lovi šestu Grand Slam titulu u karijeri. Mladi Španjolac još nije izgubio set u New Yorku, ali Đoković ga vodi 5-3 u međusobnim susretima. Štoviše, upravo je Đoković izbacio Alcaraza u siječnju s Australian Opena u četiri seta, a prije toga je Novak slavio u olimpijskom finalu u Parizu.

Foto: Mike Frey

Alcaraz ga je posljednji put pobijedio u finalu Wimbledona 2024, ali je Španjolac na nevjerojatnom omjeru od 35 pobjeda i samo jednom porazu u posljednjih 36 mečeva! Taj jedan poraz dogodio se u finalu Wimbledona, u kojem ga je pobijedio Talijan i prvi tenisač svijeta, Jannik Sinner.

Sinner i Alcaraz ove su godine uvjerljivo najbolji tenisači na svijetu. Između sebe podijelili su svaki Grand slam (Sinner je osvojio Australian Open i Wimbledon, Alcaraz Roland Garros), a u posljednja dva igrali su i veliko finale. Štoviše, spomenuti dvojac osvojio je svaki Grand Slam od Đokovićevog trijumfa u New Yorku 2023. godine, kada je osvojio 24. Grand slam.

Foto: Robert Deutsch

Ako Đoković pobjedi Alcaraza, u finalu može odmjeriti snage sa Sinnerom, kojeg u srijedu čeka četvrtfinale s Lorenzom Musettijem pa polufinale protiv pobjednika meča Auger-Aliassime/De Minaur.

Sinner je slavio u posljednjih pet međusobnih susreta s Đokovićem, a Talijan ga je u 2025. u tri seta izbacio s Roland Garrosa i Wimbledona.

Đoković je već sada najuspješniji tenisač u povijesti sporta, ali nije tajna kako je 25. Grand slam titula nešto što mu je na umu i čemu se nada. Ipak, ako želi podići pobjednički trofej u New Yorku, vjerojatno će morati srušiti dvojicu najboljih na svijetu. Može li do kraja?