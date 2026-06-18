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ANKETA Može li Modrić i dalje biti neizostavan u prvih 11?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Može li Modrić i dalje biti neizostavan u prvih 11?
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - ENGLESKA 2-4 Luka Modrić prvi je put u karijeri, u svojoj 716. utakmici, skrivio jedanaesterac. Nije to bila njegova večer, a na društvenim mrežama već su se pojavili pozivi da ga Dalić preseli na klupu

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Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva od Engleske 4-2. Utakmicu su obilježile nekarakteristične pogreške koje su je u konačnici prelomile u korist Engleza. Hrvatski igrači potpuno su pogrešno dodavali, gubili lopte u opasnim zonama te griješili u pokrivanju, odnosno nepokrivanju igrača, kao kod drugoga Kaneova pogotka. Griješio je čak i najiskusniji Luka Modrić. Kapetan je skrivio jedanaesterac u 10. minuti, koji je Kane realizirao iz drugog pokušaja.

Nažalost, kapetan nije dobio poštovanje kakvo zaslužuje pa su se mnogi okrenuli protiv njega, a nisu propustili istaknuti ni njegove godine, koje smatraju problemom.

"Modriću hvala ti na svemu nemoj više neka te pola sata uleti zadnjih i dobar"

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Problem je Modrić,iz svemira je vidljivo da ne može više ovu razinu igrati....još veći je Guardiol koji nije u stanju ni prekršaj napraviti"

"Modric vrijeme je za penziju, daj mladim igračima šansu ti si svoje prdnio"

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Baturina: Engleska je zasluženo pobijedila, Petar Sučić: Nisu bili bolji, primili smo iz prekida...

"Luka više ne može ! Baturina Kralj."

"Obrana katastrofa, hvala Livi što si nas spasio sramote.

"Modriću, kreni na prvi avion i Vuškovića povedi."

Da ovo nije bila Lukina najbolja predstava, govori i podatak da ga je izbornik najranije zamijenio na velikim natjecanjima. Dosad se odmarao ili je igrao cijelu utakmicu, a danas je izašao već u 57. minuti. Bila mu je to 36. utakmica na svjetskim i europskim prvenstvima za Hrvatsku, uz tri koje je odgledao s klupe, i nikad ga izbornik nije tako rano zamijenio. Zanima nas što vi mislite: može li Modrić i dalje biti neizostavan član početnih 11?

Može li Modrić i dalje biti u početnih 11?

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