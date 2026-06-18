Baturina: Engleska je zasluženo pobijedila, Petar Sučić: Nisu bili bolji, primili smo iz prekida...

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2). Dvostruki strijelac za Engleze bio je Harry Kane, a prelomio je gol Judea Bellinghama za 3-2 početkom drugog poluvremena. Marcus Rashford postavio je konačnih 4-2 u 85. minuti.

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Sjajnu su suradnju kod prvog gola Hrvatske imali bivši dinamovci Petar Sučić i Martin Baturina, koji su nakon utakmice dali izjavu za javnost.

- Nažalost, nismo uspjeli ostvariti rezultat. Odigrali smo dobru utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu, ali nije bilo dovoljno. Puno grešaka? Da, pogotovo kod prekida, imali su i penal koji smo obranili, ali su ga ponovili. Falilo nam je i malo sreće. Znali smo da ova utakmica neće ni o čemu odlučivati. Gol nisam dobro vidio, drago mi je da sam ga zabio, da je lijepo ušla. Bila je dobra utakmica, odigrali smo dobar prvi dio, a u drugom su oni bili bolji i čestitam im. Zlatan navija za nas? On je legenda, hvala mu na tome. Naš cilj? Pokušavamo dobiti svaku utakmicu - rekao je Baturina, a Sučić je imao drugačije gledanje na utakmicu...

Foto: Kai Pfaffenbach

- Ne bih im rekao da su bili bolji, primili smo sva gola iz prekida, ali ne sjećam se da su imali neku šansu osim toga u prvom dijelu. Moramo biti bolji i više željeti. Dvaput smo se vraćali iz zaostatka, imali momentum, treći je gol prelomio. Moramo ostati pozitivni, glavu gore. Neće biti lako u dvije utakmice, ali moramo ih pobijediti i proći grupu - rekao je veznjak Intera.

Strijelac drugog gola Hrvatske, Petar Musa, također je dao komentar na utakmicu.

- Osjećaj je bio nevjerojatan, jako dobar. Bio sam presretan zbog gola, ali nemam puno razloga za slavlje. Znali smo da smo jako dobri iz prekida, kaznili su nas kod prva dva gola. Moramo sjesti i analizirati, nije kraj. Imamo još dvije utakmice. Cilj je pobijediti sljedeću utakmicu. Ovdje je bila moja obitelj, jako puno prijatelja. Igrao sam ovdje, drago mi je bilo vidjeti ovako veliku podršku, žao mi je što rezultat nije bio kakav smo svi htjeli. Ali imamo još dvije utakmice, moramo dići glavu gore i ići dalje.