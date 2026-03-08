ANKETA Ocijenite igrače Dinama i Hajduka u velikom derbiju

Nogometaši Dinama odigrali su dominantnu utakmicu u derbiju 26. kola Hrvatske nogometne lige protiv Hajduka. Zagrebački je klub poveo s 2-0 nakon samo 11 minuta zahvaljujući golovima Mihe Zajca i Gabriela Vidovića. Rokas Pukštas nakratko je vratio napetost golom u 29. minuti, ali Monsef Bakrar vratio je kontrolu ''modrima'' golom u 38. minuti i postavio konačnih 3-1.

Nakon sjajnog i uzbudljivog prvog poluvremena, u drugom smo gledali nešto drugačiju situaciju na Poljudu. Dinamo je kontrolirao utakmicom i suvereno čuvao vodstvo, a Hajduk nije uspio konkretnije zaprijetiti Dominiku Livakoviću, čak ni unatoč ulasku Marka Livaje u 73. minuti. U anketi možete ocijeniti nastupe svih igrača Hajduka i Dinama.

Dinamo je ovom pobjedom pobjegao na velikih deset bodova u odnosu na vječnog rivala u borbi za titulu. Do kraja prvenstva ostalo je 11 utakmica.