Komentari 16
PROTIV VELIKOG BRAZILA

DRAGA, STAVI KAVU Hoćete li ostati budni i gledati Hrvatsku?

Piše Domagoj Vugrinović,
DRAGA, STAVI KAVU Hoćete li ostati budni i gledati Hrvatsku?
KATAR 2022 - Nogometaši Hrvatske su ušli u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Utakmica po hrvatskom vremenu počinje u dva sata poslije ponoći, a u Orlandu će to biti "prime-time" odnosno 20 sati

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu u ranim jutarnjim satima igra protiv velesile Brazila. Bit će to druga utakmica "vatrenih" prije završnih priprema za Svjetsko prvenstvo. Dugo smo čekali na nove nastupe "vatrenih", još od studenoga i utakmice protiv Crne Gore, kojom su zaključili najuspješnije kvalifikacije u povijesti. Stoga mnogima nije bio problem ostati budan do pola jedan ujutro u noći s četvrtka na petak prošloga tjedna kako bi pogledali susret s Kolumbijom.

Navijače je zanimalo kako ćemo se snaći u novom sustavu 3-4-2-1, koji je Zlatka Dalića najavio da će isprobati. Oni koji su ostali budni imali su što vidjeti. Najvažnije situacije dogodile su se u prvom dijelu, a ako je netko sklopio oči u uvodu brzo su ga razbudili golovi Ariasa u trećoj i Vuškovića u šestoj minuti. Pobjedu Hrvatskoj donio je Matanović u 43. minuti.

Legendarni Brazilac uoči susreta s 'vatrenima': Mi smo uvijek favoriti i imamo najbolje igrače

Ipak, sutrašnja utakmica s Brazilom igra se još kasnije, što je i očekivano s obzirom na veliku vremensku razliku između Orlanda i Hrvatske. "Seleção" je ime koje budi poštovanje čak i kada momčad nije u najboljoj formi niti nastupa s najvećim zvijezdama. Carlo Ancelotti u utakmici neće moći računati na stožerne igrače poput Gabriela i Raphinhe, Vinícius je ozlijeđen i njegov je nastup pod upitnikom, kao i onaj Marquinhosa, a u momčadi više nema ni Neymara, kojega je ostavio izvan kadra.

Fotoreporter Pixsella Igor Kralj dobitnik je priznanja za fotografiju Hrvatskog zbora sportskih novinara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izbornik Dalić nakon eksperimenta protiv Kolumbije najavio je kako ćemo izaći u najjačem mogućem sastavu kako bismo ove pripremne susrete završili s najboljim mogućim učinkom. Stoga je za očekivati kako će od prve minute krenuti kapetan Luka Modrić, Andreja Kramarića, Ante Budimira...

Sučić o okršaju s Modrićem u derbiju: Vi to vidite kao iskru...

Iako je riječ o prijateljskom susretu, ulog je velik za obje momčadi, a posebnu težinu daje mu sjećanje na epski četvrtfinalni okršaj sa Svjetskoga prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je Hrvatska šokirala svijet i izbacila Brazil nakon boljega izvođenja jedanaesteraca. Izravan prijenos utakmice, koja počinje u 2 sata ujutro, osiguran je na kanalu Nove TV i počinje u 1.50, no ovoga puta neće biti uvodne emisije. Zanima nas ostajete li budni i hoćete li pratiti susret s Brazilom?

Komentari 16
