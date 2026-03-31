RONALDO NAZARIO

Legendarni Brazilac uoči susreta s 'vatrenima': Mi smo uvijek favoriti i imamo najbolje igrače

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia

Ne bih rekao da je utakmica protiv Hrvatske odlučujuća. Pripreme su još uvijek u tijeku, a reprezentacija ima nevjerojatne talente i impresivno dobrog izbornika - rekao je Ronaldo Nazario na treningu Brazila

Admiral

Brazilske nogometne legende, Ronaldo Nazario i Rivaldo, posjetile su u ponedjeljak reprezentativce Brazila na njihovom posljednjem treningu u američkom gradu Orlandu uoči prijateljske utakmice s Hrvatskom.

Ronaldo, svjetski prvak iz 1994. i 2002. godine, rekao je da utakmica s Hrvatskom nije odlučujuća nego pripremna kako bi momčad što spremnije došla na prvenstvo.

"Vrlo je lijepo ponovno vidjeti ekipu Brazila. Ne bih rekao da je utakmica protiv Hrvatske odlučujuća. Pripreme su još uvijek u tijeku, a reprezentacija ima nevjerojatne talente i impresivno dobrog izbornika", izjavio je 49-godišnji Ronaldo za televiziju Brazilskog nogometnog saveza.

International Friendly - Brazil v France
Foto: Brian Snyder
Brazilski izbornik Carlo Ancelotti bio je trener Ronaldu u Milanu gdje je napadač igrao od 2007. do 2008.

"Siguran sam da će on prilagoditi sitne detalje koji još nedostaju za Svjetsko prvenstvo", izjavio je Ronaldo.

Na trening reprezentacije došao je u pratnji Rivalda, nekadašnje Barcelonine zvijezde. Brazil je trenirao na stadionu Camping World gdje će u noći s utorka na srijedu, u dva sata po hrvatskom vremenu, igrati s Hrvatskom.

"Vrlo je dobro vidjeti atmosferu i harmoniju u trenutku napetosti pred Svjetsko prvenstvo. Došao sam osjetiti ambijent i prenijeti igračima poruku optimizma", rekao je Ronaldo, nekadašnji golgeter Real Madrida, Barcelone i Intera.

Brazil je prošli tjedan izgubio s 1-2 od Francuske u prijateljskoj utakmici igranoj u Bostonu, u također SAD-u, dok je Hrvatska pobijedila Kolumbiju s 2-1.

International Friendly - Brazil v France
Foto: Brian Snyder

Brazil je prije četiri godine ispao na jedanaesterce u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva od Hrvatske, a sada se u toj južnoameričkoj zemlji nadaju naslovu prvaka. Svjetsko prvenstvo počinje za nešto više od dva mjeseca u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

"Mislim da će brazilska reprezentacija uvijek biti favorit. Mi uvijek imamo najbolje igrače na svijetu, oni to znaju i važno je da se ponašaju u skladu s tim jer su očekivanja brazilskog naroda vrlo velika", istaknuo je Ronaldo.

On je bio četvrti svjetski prvak koji je ovih dana prisustvovao treninzima reprezentacije u Orlandu, pridruživši se Rivaldu, Bebetu i Edmílsonu.

"Naš kontakt s aktualnom ekipom je važan kako bismo osjetili njihovu odgovornost, ali i kako bismo im prenijeli mirnoću", zaključio je Ronaldo.

Brazil je pet puta bio svjetski prvak, ali posljednji put prije 24 godine.

