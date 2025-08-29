ANKETA Rijeka protiv Srne, ali i policajca s Gibraltara! Kako će proći prvak u Konferencijskoj?

Hrvatski nogometni prvak Rijeka će u Konferencijskoj ligi kao domaćin igrati protiv praške Sparte, slovenskog Celja i ciparskog AEK-a iz Larnake, a gostovati kod ukrajinskog Šahtara, gibraltarskog Lincoln Red Impsa i armenskog Noe, određeno je uz pomoć računala na ždrijebu u sjedištu Udruženja europskih nogometnih saveza (Uefa). Raspored odigravanja utakmica bit će poznat najkasnije u nedjelju, 31. kolovoza.

Darijo Srna sportski je direktor Šahtara, koji je domaćin tri utakmice u kvalifikacijama bio u Krakovu, ali je Ligu prvaka prošle godine igrao u Hamburgu. Za Celje brani Hrvat Simon Sluga, a u sastavu su i Franko Kovačević, Mario Kvesić i Ivica Vidović. Zanimljivo, za Lincoln Red Impse, simpatično društvo s Gibraltara, igra i 43-godišnji policajac Lee Casciaro. Trener armenskog prvaka Noaha je donedavni trener Dinama Sandro Perković.

Mečevi prvog kola Konferencijske lige na rasporedu su 2. listopada, a termini preostalih kola su: 23. listopada, 6. studenoga, 27. studenoga, 11. prosinca i 18. prosinca 2025. Termini u kojima će utakmice započinjati su: 16.30, 18.45 ili 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

Najboljih osam momčadi nakon šest kola ligaškog dijela izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će momčadi rangirane od 9. do 24. mjesta razigravati za ulazak među 16 najboljih, a ti će dvoboji biti na rasporedu 19. i 26. veljače 2026. Utakmice osmine finala su na rasporedu 12. i 19. ožujka, termini četvrtfinala su 9. i 16. travnja, a polufinalni dvoboji će biti igrani 30. travnja i 7. svibnja.

Pobjednika Europske lige za sezonu 2025./2026. doznat ćemo 27. svibnja, u finalu koje će biti odigrano na Red Bull Areni u Leipzigu.

Nogometašima Rijeke ovo će biti prvi nastup u Konferencijskoj ligi, a u recentnoj povijesti Riječani su četiri puta igrali u grupnoj fazi Europske lige. Posljednji nastup u tom natjecanju imali su u sezoni 2020./2021.