Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZANIMLJIV ŽDRIJEB

ANKETA Rijeka protiv Srne, ali i policajca s Gibraltara! Kako će proći prvak u Konferencijskoj?

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Rijeka protiv Srne, ali i policajca s Gibraltara! Kako će proći prvak u Konferencijskoj?
5
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka debitira u Konferencijskoj ligi. Za protivnika je izvukla Šahtar u gostima na neutralnom terenu, dočekat će Celje i Spartu, putovati i na krajnji jug Europe, ali i kod bivšeg Dinamova trenera

Hrvatski nogometni prvak Rijeka će u Konferencijskoj ligi kao domaćin igrati protiv praške Sparte, slovenskog Celja i ciparskog AEK-a iz Larnake, a gostovati kod ukrajinskog Šahtara, gibraltarskog Lincoln Red Impsa i armenskog Noe, određeno je uz pomoć računala na ždrijebu u sjedištu Udruženja europskih nogometnih saveza (Uefa). Raspored odigravanja utakmica bit će poznat najkasnije u nedjelju, 31. kolovoza.

Darijo Srna sportski je direktor Šahtara, koji je domaćin tri utakmice u kvalifikacijama bio u Krakovu, ali je Ligu prvaka prošle godine igrao u Hamburgu. Za Celje brani Hrvat Simon Sluga, a u sastavu su i Franko Kovačević, Mario Kvesić i Ivica Vidović. Zanimljivo, za Lincoln Red Impse, simpatično društvo s Gibraltara, igra i 43-godišnji policajac Lee Casciaro. Trener armenskog prvaka Noaha je donedavni trener Dinama Sandro Perković.

Mečevi prvog kola Konferencijske lige na rasporedu su 2. listopada, a termini preostalih kola su: 23. listopada, 6. studenoga, 27. studenoga, 11. prosinca i 18. prosinca 2025. Termini u kojima će utakmice započinjati su: 16.30, 18.45 ili 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

Najboljih osam momčadi nakon šest kola ligaškog dijela izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će momčadi rangirane od 9. do 24. mjesta razigravati za ulazak među 16 najboljih, a ti će dvoboji biti na rasporedu 19. i 26. veljače 2026. Utakmice osmine finala su na rasporedu 12. i 19. ožujka, termini četvrtfinala su 9. i 16. travnja, a polufinalni dvoboji će biti igrani 30. travnja i 7. svibnja.

Pobjednika Europske lige za sezonu 2025./2026. doznat ćemo 27. svibnja, u finalu koje će biti odigrano na Red Bull Areni u Leipzigu.

Nogometašima Rijeke ovo će biti prvi nastup u Konferencijskoj ligi, a u recentnoj povijesti Riječani su četiri puta igrali u grupnoj fazi Europske lige. Posljednji nastup u tom natjecanju imali su u sezoni 2020./2021.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025