Obavijesti

Sport

Komentari 52
'VATRENI' NA UDARU HULIGANA

Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u
Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Fifa kaznila HNS s nevjerojatnih 87.500 franaka zbog ponašanja navijača u protekle dvije utakmice. Sramotno skandiranje "Ubij Srbina", "Za dom spremni" i pirotehnika skupo koštali Hrvatsku

Admiral

Disciplinska komisija Fife žestoko je kaznila HNS zbog niza incidenata na kvalifikacijskim utakmicama protiv Farskih Otoka i Crne Gore. Dvoboj u Podgorici 17. studenog ostao je u sjeni sramotnog i neprihvatljivog skandiranja dijela hrvatskih navijača povicima "Ubij Srbina" i "Za dom spremni". I to onih najvjernijih navijača iz programa vjernosti HNS-a, kao i članova klupskih navijačkih udruga, koji su jedini smjeli na utakmicu, jer ulaznice nisu bile u slobodnoj prodaji.

Pokretanje videa...

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Fifa je takvo ponašanje ocijenila neprihvatljivim i jasno diskriminatornim, što je rezultiralo kaznom od 40.000 švicarskih franaka samo za taj prekršaj. Uz to, dodatnih 29.000 franaka Fifa je odrezala zbog paljenja pirotehnike, čime je ukupna kazna za događaje u Podgorici narasla na čak 69.000 franaka, odnosno oko 74.000 eura.

Osim financijske sankcije, Hrvatski nogometni savez kažnjen je i djelomičnim zatvaranjem tribina na prvoj sljedećoj domaćoj utakmici pod Fifinom ingerencijom, koja bi trebala biti u kvalifikacijama za SP 2030. Minimalno 25 posto sjedećih mjesta morat će ostati prazno, prvenstveno na tribinama iza golova, upravo ondje gdje se najčešće okupljaju najglasnije navijačke skupine.

Rijeka: Atmosfera na trbinama tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Atmosfera na trbinama tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HNS će od Fife zatražiti dopuštenje da taj dio tribina, umjesto zatvaranja, popuni djecom do 14 godina iz nogometnih škola, što je praksa koju međunarodna federacija ponekad odobrava u slučajevima kada savez pokaže spremnost na edukativni pristup i prevenciju budućih incidenata.

Fifa je kaznila savez i s 18.500 švicarskih franaka za utakmicu protiv Farskih Otoka u Rijeci, odigranu tri dana ranije. Tamo su zabilježili blokirani prolazi i paljenje pirotehnike. I ti su prekršaji, iako manje ozbiljni od onih u Podgorici, opteretili disciplinski dosje HNS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 52
UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'
I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026