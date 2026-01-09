Fifa zatvara dio stadiona zbog sramotnih povika 'ZDS' i 'Ubij Srbina'! Žestoka kazna HNS-u

Disciplinska komisija Fife žestoko je kaznila HNS zbog niza incidenata na kvalifikacijskim utakmicama protiv Farskih Otoka i Crne Gore. Dvoboj u Podgorici 17. studenog ostao je u sjeni sramotnog i neprihvatljivog skandiranja dijela hrvatskih navijača povicima "Ubij Srbina" i "Za dom spremni". I to onih najvjernijih navijača iz programa vjernosti HNS-a, kao i članova klupskih navijačkih udruga, koji su jedini smjeli na utakmicu, jer ulaznice nisu bile u slobodnoj prodaji.

Fifa je takvo ponašanje ocijenila neprihvatljivim i jasno diskriminatornim, što je rezultiralo kaznom od 40.000 švicarskih franaka samo za taj prekršaj. Uz to, dodatnih 29.000 franaka Fifa je odrezala zbog paljenja pirotehnike, čime je ukupna kazna za događaje u Podgorici narasla na čak 69.000 franaka, odnosno oko 74.000 eura.

Osim financijske sankcije, Hrvatski nogometni savez kažnjen je i djelomičnim zatvaranjem tribina na prvoj sljedećoj domaćoj utakmici pod Fifinom ingerencijom, koja bi trebala biti u kvalifikacijama za SP 2030. Minimalno 25 posto sjedećih mjesta morat će ostati prazno, prvenstveno na tribinama iza golova, upravo ondje gdje se najčešće okupljaju najglasnije navijačke skupine.

Rijeka: Atmosfera na trbinama tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HNS će od Fife zatražiti dopuštenje da taj dio tribina, umjesto zatvaranja, popuni djecom do 14 godina iz nogometnih škola, što je praksa koju međunarodna federacija ponekad odobrava u slučajevima kada savez pokaže spremnost na edukativni pristup i prevenciju budućih incidenata.

Fifa je kaznila savez i s 18.500 švicarskih franaka za utakmicu protiv Farskih Otoka u Rijeci, odigranu tri dana ranije. Tamo su zabilježili blokirani prolazi i paljenje pirotehnike. I ti su prekršaji, iako manje ozbiljni od onih u Podgorici, opteretili disciplinski dosje HNS-a.