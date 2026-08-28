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Kako će Dinamo proći u Europi?

Piše Issa Kralj,
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Kako će Dinamo proći u Europi?
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dinamo je saznao sve protivnike u Europskoj ligi, a kod kuće im dolazi njemački velikan Bayern Leverkusen. Što mislite do kuda mogu 'modri'?

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Nogometaši Dinama ždrijebom Europa lige u Monaku saznali su sve svoje protivnike. Dinamo je bio u drugoj jakosnoj skupini, a za prvog protivnika 'modrih' odlučen je Bayern Leverkusen. Momčad Marija Kovačevića tu utakmicu igrat će pred domaćom publikom na Maksimiru, a dočekat će još Anderlecht, Strum i NEC za kojeg igra Darko Nejašmić. 

Aktualni hrvatski prvak imao je poprilično povoljan ždrijeb te izbjegao okršaje s Milanom i Juventusom, a na gostovanju će snage odmjeriti s AZ Alkmaarom, Rennesom, Sunderlandom i Hapoel Beer-Sheve. 

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Imat ćemo odlične utakmice u Europskoj ligi, a minimalni cilj je ponovno doći do nokaut faze. Vjerujem da možemo upisati i bolji rezultat nego prošle sezone. Sve ćemo napraviti za taj iskorak - rekao je trener Dinama Mario Kovačević o ciljevima u Europskoj ligi. 

Dinamo nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka nakon poraza od norveškog prvaka Vikinga. 'Modri' su u prvoj utakmici na Maksimiru remizirali 2-2, a u uzvratu su izgubili 3-1. 

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Komentari 13
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