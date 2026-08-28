Kako će Dinamo proći u Europi?

Nogometaši Dinama ždrijebom Europa lige u Monaku saznali su sve svoje protivnike. Dinamo je bio u drugoj jakosnoj skupini, a za prvog protivnika 'modrih' odlučen je Bayern Leverkusen. Momčad Marija Kovačevića tu utakmicu igrat će pred domaćom publikom na Maksimiru, a dočekat će još Anderlecht, Strum i NEC za kojeg igra Darko Nejašmić.

Aktualni hrvatski prvak imao je poprilično povoljan ždrijeb te izbjegao okršaje s Milanom i Juventusom, a na gostovanju će snage odmjeriti s AZ Alkmaarom, Rennesom, Sunderlandom i Hapoel Beer-Sheve.

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Imat ćemo odlične utakmice u Europskoj ligi, a minimalni cilj je ponovno doći do nokaut faze. Vjerujem da možemo upisati i bolji rezultat nego prošle sezone. Sve ćemo napraviti za taj iskorak - rekao je trener Dinama Mario Kovačević o ciljevima u Europskoj ligi.

Dinamo nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka nakon poraza od norveškog prvaka Vikinga. 'Modri' su u prvoj utakmici na Maksimiru remizirali 2-2, a u uzvratu su izgubili 3-1.