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FOTO: BILA JE 26. NA SVIJETU

Žarila je i palila u tangicama. Tenisačica je najavila povratak

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine
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Žarila je i palila u tangicama. Tenisačica je najavila povratak
Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje, a sad je najavila povratak na WTA Tour. | Foto: Camila Giorgi/Facebook
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Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje, a sad je najavila povratak na WTA Tour. | Foto: Camila Giorgi/Facebook
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