ANKETA Tko će biti prvak HNL-a?

Dinamo je podbacio i kiksao u utakmici 11. kola HNL-a. Zagrebački klub bio je lider prvenstva uoči prošlog kola zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka, ali splitski klub "pobjegao" je na tri boda prednosti zahvaljujući pobjedi i kiksu "modrih", koji su izgubili 1-0 na gostovanju od Vukovara 1991.

S druge strane, Hajduk je rutinski odradio gostovanje u Gorici i slavio 3-1. Time su Splićani zasjeli na vrh HNL-a, a sve im više vjeruju i kladionice. Naime, koeficijent na titulu "bijelih" pao je čak s 2,55 na 2,20. Još početkom listopada iznosio je čak 4.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamu, zato, vjeruju sve manje. Iz kola u kolo sve je veći koeficijent na titulu "modrih", što, drugim riječima, znači da im kladionice daju sve manje šansi za titulu, iako je Dinamo i dalje uživa u statusu favorita. Koeficijent na titulu "modrih" sad je 1,65, a nakon prošlog kola bio je 1,55, a kolo prije toga 1,40.

A što vi mislite? Tko će nakon 34. kola proslaviti sezonu kao hrvatski prvak? Glasujte u anketi.