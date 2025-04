ANKETA Tko će biti prvak i želi li itko? Ovo je raspored nikad luđe završnice domaće lige...

Točno mjesec dana ostalo je do kraja sezone, još pet vikenda nakon kojih će završiti jedna od najneizvjesnijih sezona HNL-a čije je 31. kolo drugi put ove sezone donijelo poraze Dinama od Gorice, Hajduka od Istre i Rijeke od Osijeka, i to isti dan! Ali i ne samo to, već su u svih pet dvoboja slavili teški autsajderi po kladionicama. Pa bi se navijači mogli zapitati želi li itko od spomenute trojke uopće biti prvak?

U predstojećih desetak dana stvari bi mogle biti nešto jasnije jer Dinamo, kojemu je sad svaka utakmica finale, mora ganjati pobjedu nad Rijekom na Maksimiru jer bijeli imaju i bolji međusobni omjer, dok će Hajduk u goste na Opus Arenu Osijeku, gdje je znao imati dosta problema.

Prvi svibanjski vikend nosi i najveći derbi hrvatskog nogometa, "modri" stižu na Poljud 3. svibnja, a Rijeci stiže zahuktala Gorica koja je vrlo blizu osiguranja ostanka u ligi. Momčad Marija Carevića potom će dočekati Hajduk u 34. kolu, Dinamo je domaćin Slaven Belupu, gdje bi mu mogući novi trener Mario Kovačević mogao dodatno zapapriti, a Rijeka gostuje kod Šibenika koji se bori za goli život i koji je pokazao da može itekako biti opasan. Sigurno će u taj dvoboj ući i mišlju na prvu utakmicu finala Kupa koju nekoliko dana poslije igra protiv Slavena u Koprivnici.

U pretposljednjem kolu Dinamo će gostovati na svom stadionu kod Lokomotive, koja je u Maksimiru našla privremeni dom do kraja sezone zbog početka rušenja Kranjčevićeve, a Rijeka i Hajduk u Jadranskom derbiju na Rujevici mogli bi dati odgovor na pitanje tko će biti prvak ili tko to neće biti. Posljednje kolo, zasad zakazano za 24. svibnja u 19 sati, kad se igraju sve utakmice, donosi Rijeci domaći dvoboj protiv Slaven Belupa, Hajduku gostovanje na Šubićevcu, a Dinamu će u goste stići Varaždin.

32. kolo (25.-27. travnja)

Varaždin - Lokomotiva, 26. travnja, 18 sati

Osijek - Hajduk, 27. travnja, 16 sati

Dinamo - Rijeka, 27. travnja, 18.45

Istra - Slaven, 28. travnja, 17 sati

Šibenik - Gorica, 28. travnja, 19.15

33. kolo (2.-4. svibnja)

Varaždin - Šibenik, 2. svibnja, 18 sati

Hajduk - Dinamo, 3. svibnja, 16 sati

Lokomotiva - Istra, 3. svibnja, 18.45 (Maksimir)

Slaven - Osijek, 4. svibnja, 16 sati

Rijeka - Gorica, 4. svibnja, 18.15

34. kolo (9.-11. svibnja)

Osijek - Lokomotiva, 9. svibnja, 18 sati

Šibenik - Rijeka, 10. svibnja, 17 sati

Dinamo - Slaven, 10. svibnja, 19.15

Gorica - Hajduk, 11. svibnja, 16 sati

Istra - Varaždin, 11. svibnja, 18.15

Kup, finale, 1. utakmica (14. svibnja)

Slaven - Rijeka, 18 sati

35. kolo (16.-19. svibnja)

Istra - Šibenik, 16. svibnja, 18 sati

Varaždin - Osijek, 17. svibnja, 17 sati

Lokomotiva - Dinamo, 17. svibnja, 19.15 (Maksimir)

Slaven - Gorica, 18. svibnja, 16 sati

Hajduk - Rijeka, 18. svibnja, 18.45

36. kolo (24. svibnja, 19 sati*)

Šibenik - Hajduk

Rijeka - Slaven

Gorica - Lokomotiva

Dinamo - Varaždin

Osijek - Istra

Kup, finale, 2. utakmica (29. svibnja)

Rijeka - Slaven, 19 sati

* - ovisno o situaciji na tablici, moguće je da neke utakmice koje ne budu odlučivale o konačnom plasmanu budu u drugom terminu