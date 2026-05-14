ANKETA Tko je naj-igrač sezone HNL-a? Objavili su nominacije

Ostala su još dva kola do završetka HNL-a, a iz lige su objavili nominacije za ceremoniju dodjele službenih nagrada čije će drugo izdanje uslijediti u ponedjeljak, 25. svibnja. Nagrade će dobiti najbolji igrač sezone, najbolji mladi igrač, strijelac, trener, gol, golman, obrana i najboljih 11. Ovako su obrazložili kandidature za igrača sezone:

Dion Drena Beljo - fantastični napadač Dinama koje je ove sezone porušio brojne rekorde i u 34 nastupa ugradio 30 golova i 5 asistencija. Je li vrijeme za poziv u reprezentaciju?

Luka Stojković - nova mlada nada hrvatskog nogometa s učinkom od 7 golova i 12 asistencija u 29 nastupa ove sezone. Samo je pitanje vremena kada ćemo ovog veznjaka vidjeti na popisu Vatrenih.

Josip Mišić - mozak i motor hrvatskog prvaka Dinama. Njegova prisutnost na terenu ne može se izmjeriti sirovim brojkama. Jedan od najvažnijih kotačića Kovačevićeve momčadi u pohodu na titulu. Upisao 2 pogotka i 3 asistencije u 31 utakmici ove sezone.

Rokas Pukštas - perspektivni veznjak Hajduka koji je ove sezone ponovno dokazao da pripada u sam vrh igračkog kadra SuperSport HNL-a. Za Hajduk je ove sezone postigao 9 pogodaka i tome učinku dodao 1 asistenciju.

Toni Fruk - hrvatski reprezentativac koji je i ove sezone pokazao da je najbitniji igrač Rijeke. S njim na terenu momčad s Kvarnera djeluje puno opasnije, a ove je sezone u 29 utakmica ugradio 12 pogodaka i 3 asistencije.

Kandidati za najboljeg mladog igrača sezone su Sergi Dominguez i Luka Stojković iz Dinama, kao i hajdukovci Šimun Hrgović, Rokas Pukštas i Toni Silić. Za trenera sezone konkuriraju Mario Kovačević, Gonzalo Garcia i Nikola Šafarić, za gol sezone Mounsef Bakrar (protiv Hajduka), Arber Hoxha (protiv Rijeke), Tomislav Duvnjak (protiv Hajduka), Tiago Dantas (protiv Slavena) i Iuri Tavares (protiv Hajduka), a za obranu sezone Ivan Nevistić (protiv Rijeke), Marko Malenica (protiv Hajduka i Vukovara), Toni Silić (protiv Dinama) i Oliver Zelenika (protiv Dinama).

