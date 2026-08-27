ANKETA Tko je kriv za Dinamovo ispadanje iz Lige prvaka? Trener Kovačević, šef Boban ili igrači?

Dinamo nije uspio ove sezone deseti put ući u Ligu prvaka. Nakon vodstva 2-0 u Maksimiru protiv Vikinga i propuštenog trijumfa (remi 2-2), slične scene i u Norveškoj. Rano vodstvo uz tri zicera prije toga pa pogreške u obrani i propuštene prilike u napadu (a bilo ih je, čak 20 udaraca prema golu i 63 posto posjeda lopte!) odnijele su san o ulasku u elitu. Norvežani su pobijedili 3-1 pa će, uz Bodo/Glimt, imati još jedan klub među 36.

Dok se "modri" okreću nastupu u Ligi prvaka drugu sezonu zaredom, a trener govori i o novom cilju, odlasku barem jednu stepenicu dalje od prošlosezonske šesnaestine finala (gdje su ispali od Genka), navijači se pitaju tko je kriv. Da, Dinamu sjajno ide u HNL-u i vodeći je i uz utakmicu manje, ima savršenih devet bodova i gol-razliku 9-1 u tri utakmice, ali u Europi opet kaska.

Neki nisu zadovoljni vođenjem utakmica Marija Kovačevića koji se teško odlučuje na promjene u početnoj postavi i čija je momčad u drugom poluvremenu ponovno djelovala kao momčad nedostojna ove razine natjecanja. Drugi pak propitkuju kadar koji je bitno tanji u odnosu na prošlosezonski i traže odgovornost uprave na čijem je čelu Zvonimir Boban, a pogotovo se to odnosi na pitanje prvog golmana i nedovođenje čovjeka koji bi ulijevao sigurnost među stativama.

Na koncu, čak i da Kovačević i Boban snose dio krivice, a morali bi po klupskoj hijerarhiji, i takva bi momčad Dinama morala pokazati gard i u dvije utakmice biti bolja od Vikinga. Norvežani ne bi smjeli izbaciti 15 milijuna eura skuplju momčadi hrvatskog prvaka, pokazati veću glad za pobjedom. No to se, eto, dogodilo. I sad su u Maksimirskoj 128, koja je ostala bez najmanje 12,92 milijuna eura razlike u Uefinoj premiji, mnogi upitnici oko mogućnosti ove momčadi bude konkurentna u Europi.