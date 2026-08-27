Šok u Maksimiru! Dinamo ispao od Vikinga i ostao bez Lige prvaka, a krivci se traže od Kovačevića do Bobana
ANKETA Tko je kriv za Dinamovo ispadanje iz Lige prvaka? Trener Kovačević, šef Boban ili igrači?
Dinamo nije uspio ove sezone deseti put ući u Ligu prvaka. Nakon vodstva 2-0 u Maksimiru protiv Vikinga i propuštenog trijumfa (remi 2-2), slične scene i u Norveškoj. Rano vodstvo uz tri zicera prije toga pa pogreške u obrani i propuštene prilike u napadu (a bilo ih je, čak 20 udaraca prema golu i 63 posto posjeda lopte!) odnijele su san o ulasku u elitu. Norvežani su pobijedili 3-1 pa će, uz Bodo/Glimt, imati još jedan klub među 36.
Dok se "modri" okreću nastupu u Ligi prvaka drugu sezonu zaredom, a trener govori i o novom cilju, odlasku barem jednu stepenicu dalje od prošlosezonske šesnaestine finala (gdje su ispali od Genka), navijači se pitaju tko je kriv. Da, Dinamu sjajno ide u HNL-u i vodeći je i uz utakmicu manje, ima savršenih devet bodova i gol-razliku 9-1 u tri utakmice, ali u Europi opet kaska.
Tko je kriv za ispadanje Dinama iz Lige prvaka?
Neki nisu zadovoljni vođenjem utakmica Marija Kovačevića koji se teško odlučuje na promjene u početnoj postavi i čija je momčad u drugom poluvremenu ponovno djelovala kao momčad nedostojna ove razine natjecanja. Drugi pak propitkuju kadar koji je bitno tanji u odnosu na prošlosezonski i traže odgovornost uprave na čijem je čelu Zvonimir Boban, a pogotovo se to odnosi na pitanje prvog golmana i nedovođenje čovjeka koji bi ulijevao sigurnost među stativama.
Na koncu, čak i da Kovačević i Boban snose dio krivice, a morali bi po klupskoj hijerarhiji, i takva bi momčad Dinama morala pokazati gard i u dvije utakmice biti bolja od Vikinga. Norvežani ne bi smjeli izbaciti 15 milijuna eura skuplju momčadi hrvatskog prvaka, pokazati veću glad za pobjedom. No to se, eto, dogodilo. I sad su u Maksimirskoj 128, koja je ostala bez najmanje 12,92 milijuna eura razlike u Uefinoj premiji, mnogi upitnici oko mogućnosti ove momčadi bude konkurentna u Europi.
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