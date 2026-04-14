ANKETA Treba li Dalić pozvati Belju za Svjetsko prvenstvo 26'?

Dion Drena Beljo prvo je ime Dinama u proljetnom dijelu sezone. Dinamova "devetka" stigla je do 25 ligaških golova, ganja rekord Eduarda, a sve se više priča i o tome hoće li se naći na Svjetskom prvenstvu. Trener "modrih" Mario Kovačević podijelio je svoja razmišljanja.

- Ne treba meni to pitanje postavljati, izbornik je tu da bira i odlučuje. Neki podcjenjuju HNL, ali reći ću da je naša liga i stvorila sve ove igrače i reprezentativce. Kad imamo pravog centarfora, nije važno u kojoj ligi igra i treba to poštivati - rekao je.

Osijek: Vukovar i Dinamo sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

S druge strane, Dinamovi navijači smatraju da Beljo zaslužuje dobiti poziv, istaknuli su to na društvenim mrežama nakon utakmice protiv Vukovara na kojoj je stigao do novog hat-tricka.

"Ne znam koliko mora još zabiti i dokazati da ga Zlatkić pozove na SP"

"Beljo ispred Mbappéa i Haalanda. Iskreno se nadam da linolada prati ovaj talent…"

"Beljo, znam da je reprezentacija najvrijednije svima i svi sanjaju o njoj, ali ako te slučajno gospodin Moralni pozove uskoro, nitko ne bi zamjerio da odbiješ poziv. Kapa dolje, doktore"

"Što mu dajete za jesti da toliko zabija?", neki su od komentara dinamovaca na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Zlatko Dalić je u posljednjem reprezentativnom ciklusu od napadača pozvao Andreja Kramarića, Petra Musu, Igora Matanovića i Antu Budimira, a nakon utakmice protiv Brazila nagovijestio je da će teško doći do nekih promjena.

- Stožer i ja zadovoljni smo s napadačima: Budimirom, Kramarićem, Matanovićem i Musom. Mjesto napadača je otvoreno, ali kako stvari stoje, to je to - rekao je izbornik Hrvatske krajem ožujka.

Beljo je sa 25 golova uvjerljivo najbolji strijelac HNL-a, a do kraja sezone će ganjati rekord Eduarda Da Silve koji je rekorder hrvatskog prvenstva s 34 gola. Pitamo vas, treba li Dalić pozvati Belju za Svjetsko prvenstvo?