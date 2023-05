Anketa: Treba li Dalić pozvati Oršića na završnicu Lige nacija?

Oršićeva je prodaja najbolji Dinamov transfer u zadnjih 20 godina!, naglasio je prošli tjedan Ante Čačić.

I pojasnio:

- On je zadužio Dinamo do neba, želio se okušati u Engleskoj, što je ljudski, lani ga nismo pustili i obećali smo mu to čim ponovno dobije šansu, a Dinamo je našao financijski interes. To je, naime, dobitak od deset milijuna eura kad se zbroji odšteta i ono što je Dinamo trebao platiti Oršiću do isteka ugovora. A istovremeno otvaraš mogućnost da na toj poziciji igra Ivanušec, koji je procvjetao. Zato je Oršićev transfer bio fantastičan posao.

Čačić je u tim trenucima, kad je 30-godišnji Mislav bio 'vruća roba' neposredno nakon što je asistirao Petkoviću za gol Brazilu, a potom i zabio Maroku za broncu "vatrenih" tog transfera bio sportski direktor. Kasnije su, pak, krenule priče kako nije želio Oršića, kako je na pripremama govorio da mu Mislav ne treba, a i sada je rekao:

- Njegov povratak u Dinamo nije realan, naći će klub u Engleskoj.

Gledajući "plave" u završnici sezone, Čačiću se može priznati da je (djelomično) u pravu jer Luka Ivanušec odigrao je, nakon što mu je Oršić oslobodio najdražu poziciju, polusezonu karijere.

Oršićev transfer isforsirali su drugi?

Svi koji su sudjelovali u njegovu razvoju, bivši treneri i suigrači, javno govore kako se ne boje za Mislava, kako je takve prepreke već prošao u karijeri i kako će isplivati. Iz krugova bliskih igraču, pak, dolaze priče o nezadovoljstvu, kako su taj transfer isforsirali neki drugi ljudi koji su se htjeli okoristiti, a njegov menadžer Branko Hucika uvjerava da Oršić neće ostati u Southamptonu.

Doduše, u ugovoru nema klauzulu da ga klub mora pustiti ako ispadne u drugu ligu, ali nema smisla ni zadržavati ga.

U hrvatskim nogometnim krugovima krenula je priča da je Dinamo već poslao ponudu, da je opcija i posudba u kojoj bi mu Dinamo dao plaću koliku je imao prije odlaska, a engleski klub ostatak, te kako Southampton želi da mu Dinamo oprosti zadnju ratu odštete ako mu vrati Mislava. Turski mediji bombardiraju informacijama da će Nenad Bjelica Oršića dovesti u Trabzonspor (kao i valjda pola Dinama!).

Ali baš nikome, osim valjda treneru Rubenu Sellesu, nije jasno zašto je Oršić, nakon što je klub za njega platio odštetu gotovo šest milijuna eura, u Premier ligi odigrao šest minuta. Za momčad koja je zabila 31 gol u 36 kola (samo Wolverhampton je zabio manje), koja je tri kola prije kraja ispala iz lige i čiji je napadač Adam Armstrong zabio tri gola u 65 utakmica, ali debelo je ispred Oršića u trenerovim vizijama.

Trener Southamptona ne objašnjava zašto ne koristi Oršića

I sve to pod veom misterija! Jer ni jednom na izravno pitanje zašto Oršić ne igra, niti je uopće u kadru, nije dao konkretan odgovor.

Hoće li Oršić požaliti što je otišao ispuniti svoj san i zaigrati u Premier ligi, vidjet ćemo. Ali zbog svega toga sasvim sigurno će izgubiti status reprezentativca. Zlatko Dalić pozvao ga je na početku kvalifikacija da ga malo vrati u život, ali ovako dugotrajno neigranje neće mu uvažiti. Za mjesec dana završnica je Lige nacija i vrlo je dvojbeno hoće li Oršić biti na popisu.

Ili je i među "vatrenima", kao i u Dinamu, prepustio mjesto Ivanušecu...

