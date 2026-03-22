ANKETA Treba li Dalić voditi Belju i Stojkovića na SP 2026.?

Nogometaši Dinama pobijedili su Lokomotivu u 27. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. 'Modri' su kao gosti na Maksimiru zabili 'petardu' na pogon Diona Drene Belje i Luke Stojkovića. Beljo je zabio drugi uzastopni hat-trick. Najprije je zabio u 3. minuti pa u 29. i u 75. iz penala. Isti učinak po broju golova imao je u prošlom kolu u utakmici protiv Slaven Belupa.

Preostala dva gola zabio je Luka Stojković. Obojica su se našla na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića za okupljanje reprezentacije u ožujku, što je bio jasan znak da se na njih računa i pokrenulo je pitanje jesu li spremni za ključne uloge.

Beljo je u sjajnoj formi što dokazuje iz utakmice u utakmicu, u 37 nastupa ove sezone zabio je 26 golova te postigao pet asistencija. S takvim brojkama, Beljo se nameće kao najozbiljniji kandidat za poziciju glavnog napadača 'vatrenih'. S druge strane, Stojković je imao problema s ozljedom ligamenta kada je došao u Dinamo, ali ove sezone je u 33 nastupa mrežu tresao devet puta, uz osam asistencija.