ANKETA Treba li Dinamo kazniti Stojkovića nakon isključenja?

Nogometaši Dinama bili su blizu velikog preokreta u Belgiji. Naime, zagrebački je klub izborio produžetke u uzvratnoj utakmici doigravanja Europske lige nakon poraza (1-3) na Maksimiru. Nažalost, u dodatnih 30 minuta Genk je zabio dva gola, a Dinamo nakon Stojkovićeve gluposti ostao s igračem manje.

Naime, Stojković je ošamario protivnika nakon jednog duela. Iako je prvotno dobio žuti karton, sudac je nakon VAR snimke promijenio odluku i isključio dinamovca. Zbog prigovora je žuti karton u toj sekvenci dobio i Miha Zajc, a Dinamo je u kritičnoj točki utakmice ostao s igračem manje...

Stojkoviću je to bio treći crveni karton u sezoni nakon što je dva puta bio isključen protiv Gorice. Inače, strijelci za Dinamo bili su Mounsef Bakrar (45'+1') i Luka Stojković (57' - 11m, 75'), a za domaćina Yina Sor (52'), Junya Ito (101') i Daan Heymans (114').