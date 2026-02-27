Obavijesti

Sport

Komentari 10
ŠTO MISLITE?

ANKETA Treba li Dinamo kazniti Stojkovića nakon isključenja?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Treba li Dinamo kazniti Stojkovića nakon isključenja?
Foto: Jill Delsaux/Belga

Zabio je dva gola Genku, ali ostali su u sjeni. Naime, Stojkoviću je to bio treći crveni karton u sezoni nakon što je dva puta bio isključen protiv Gorice u HNL-u

Admiral

Nogometaši Dinama bili su blizu velikog preokreta u Belgiji. Naime, zagrebački je klub izborio produžetke u uzvratnoj utakmici doigravanja Europske lige nakon poraza (1-3) na Maksimiru. Nažalost, u dodatnih 30 minuta Genk je zabio dva gola, a Dinamo nakon Stojkovićeve gluposti ostao s igračem manje.

Naime, Stojković je ošamario protivnika nakon jednog duela. Iako je prvotno dobio žuti karton, sudac je nakon VAR snimke promijenio odluku i isključio dinamovca. Zbog prigovora je žuti karton u toj sekvenci dobio i Miha Zajc, a Dinamo je u kritičnoj točki utakmice ostao s igračem manje...

Stojkoviću je to bio treći crveni karton u sezoni nakon što je dva puta bio isključen protiv Gorice. Inače, strijelci za Dinamo bili su Mounsef Bakrar (45'+1') i Luka Stojković (57' - 11m, 75'), a za domaćina Yina Sor (52'), Junya Ito (101') i Daan Heymans (114').

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!
GENK - DINAMO 3-3 (6-4 UK.)

Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!

Dinamo je izgubio prvu utakmicu 3-1. Nakon 90 minuta u Belgiji vodio je 3-1 i izborio produžetke. U prvom produžetku 'modre' je golom šokirao Ito, potom je Stojković dobio crveni, a Heymans je zabio za 3-3, ukupnih 6-4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026