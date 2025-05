ANKETA Treba li Gattuso dobiti otkaz? Evo koliko bi to koštalo

Remijem u Velikoj Gorici Hajduk se praktički oprostio od naslova prvaka. Iako ih matematika još uvijek drži u igri, teško je vjerovati da "bijeli" u preostala dva kola mogu ostvariti dvije pobjede, dok istovremeno i Rijeka i Dinamo moraju izgubiti. U sezoni u kojoj nitko od "velike trojke" nije briljirao, Hajduk je mjesecima bio na vrhu ili vrlo blizu njega, ali sve se urušilo u ključnom trenutku - porazom od Dinama na Poljudu.

Nedjeljni remi protiv Gorice dodatno je produbio krizu, a mnogi navijači prst upiru u trenera Gennara Gattusa (47). Talijan ne zna za pobjedu u posljednjih šest utakmica. Posljednji put slavio je početkom travnja, a sada smo već na sredini svibnja... Šira slika otkriva još dramatičniji pad forme. U prvih 11 utakmica pod Gattusovim vodstvom Hajduk je ostvario sjajan učinak: osam pobjeda i tri remija, što je donijelo 27 bodova. Poljud je tada djelovao kao "neosvojiva tvrđava". No u idućih 23 susreta Hajduk je slavio tek sedam puta, remizirao devet, a sedam je puta bio poražen. U tom periodu osvojio je 30 bodova.

Osijek i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Gattuso se nadao da poraz od Dinama neće označiti kraj utrke za naslov, ali nakon dvoboja u Velikoj Gorici i sam je priznao da je sezona izgubljena.

- Je li ovo oproštaj od titule? Zasigurno. Već nakon prošle utakmice to je bilo vrlo izgledno, a sada je poprilično jasno. Na nama je da sezonu završimo dostojanstveno i damo sve od sebe - rekao je.

Otvara se pitanje: treba li Gennaro Gattuso dobiti otkaz u Hajduku?

Talijan je početkom srpnja potpisao ugovor koji traje do kraja lipnja 2026.. Ako se klub odluči na njegovu smjenu, to bi ih moglo skupo koštati. Prema podacima dostupnim na službenim stranicama Financijske agencije (FINA), Gattuso je u šest mjeseci zaradio 576.000 eura. Riječ je o ukupnim primanjima, koja uključuju i sponzorske ugovore, ne nužno isključivo plaću u klubu.

Gennaro Gattuso danas slavi rođendan | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Računica je jednostavna - Talijan bi u dvije godine trebao zaraditi oko dva milijuna eura. U nekim europskim ligama treneri se maknu s klupe, ali ostaju na plaći kluba kako bi se izbjegla isplata pune otpremnine odmah. No u Hrvatskoj takva praksa nije dozvoljena. To znači da bi, ako klub i Gattuso ne postignu dogovor o otpremnini, Hajduk morao odmah isplatiti puni iznos, otprilike milijun eura. To je suma usporediva s iznosom koji je Hajduk izdvojio za dolazak Mihaela Žapera iz Osijeka.

Međutim Gattuso nikad u dosadašnjim klubovima nije uzimao otpremninu i za očekivati je da će se i s Hajdukom rastati bez repova, pogotovo ako je odlučio otići sam. To bi se trebalo dogoditi na kraju sezone, nakon utakmica protiv Rijeke (nedjelja) i Šibenika (24. svibnja).