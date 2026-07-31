ANKETA Treba li Hajduk dati otkaz Garciji? Evo koliku bi mu klub morao isplatiti odštetu

Hajduk je ispadanjem od Pafosa (ukupnim rezultatom 4-2) završio nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali će europski put nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige gdje će igrati protiv litavskog Žalgirisa. Situacija u Hajduku nakon debakla opet je u središtu pozornosti, a sve više se govori o odnosima unutar kluba. Već je poznato od prošle sezone i priprema za ovu da trener Gonzalo Garcia nije u dobrim odnosima s kapetanom Markom Livajom, a mnogi su tada zazivali njegov otkaz i stali na stranu kapetana 'bilih'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Slavlje na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Ishodom utakmice na Cipru nije bio zadovoljan trener splitske momčadi Gonzalo Garcia koji je komentirao rezultat.

- Nismo ovo htjeli, htjeli smo im uzeti loptu, ali oni su bili agresivni i bolji od nas na drugim loptama. Pali smo, a usto smo mogli biti i puno bolji s loptom. Presudila je kvaliteta Pafosa. Nismo igrali dobro, ali opet smo primili gol na nemoguć način u zadnjem napadu. To je nogomet, pokušao je objasnit zašto su njegovi igrači potonuli.

Foto: Zvonimir Barisin

Naglasio je da je sada teško, ali nema razloga za paniku.

- Bili smo u idućoj rundi do 91. minute. Nije bila najbolja utakmica, ali smo bili u igri do kraja. Generalno, bili smo dobri u ove dvije utakmice. Teško je, vidjeli smo da imaju dobre igrače, ali moramo se popraviti i ne paničariti - zaključio je Garcia.

Trener je s Hajdukom potpisao 2025. godine četverogodišnji ugovor, do 2029., vrijedan 700 tisuća eura po sezoni, a u slučaju otkaza tijekom prve godine pripala bi mu otpremnina u visini 18 mjesečnih plaća, odnosno oko 1,05 milijuna eura. Ugovor ipak predviđa postupno smanjenje tog iznosa. Nakon završetka prošle i početkom ove sezone, visina otpremnine pada na vrijednost od 12, odnosno 10 mjesečnih plaća, što odgovara iznosima od oko 696.000, odnosno 580.000 eura.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk se nedavno riješio otpisanih igrača koje je Robert Graf prekrižio nedugo nakon dolaska na mjesto sportskog direktora. Nije postojala mogućnost da ostanu čak ni uz smanjenje ugovora. Njihove plaće, koje su slične Garcijinoj otpremnini, jednostavno su predstavljale prevelik teret za ionako praznu blagajnu splitskog kluba. Šarlija i Krovinović su, prema nekim navodima, zarađivali oko 600.000 eura godišnje, dok je Guillamón imao plaću od 500.000 eura.