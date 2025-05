ANKETA Treba li Ivan Rakitić ostati u Hajduku i iduće sezone?

Svi igrači Hajduka slave pobjedu pred navijačima na sjevernoj tribini, no samo Ivan Rakitić sjedi na klupi. Taj prizor primijetili su fotografi nakon što je Hajduk pobijedio Rijeku 2-1. Ne samo da je umirovljeni hrvatski reprezentativac ostao sjediti na klupi, već je ondje i plakao. Teško je reći što mu je tada prolazilo kroz glavu, je li se opraštao od Poljuda, brinuo za ozljedu zbog koje je izašao iz igre ili žalio što "bili" nisu ranije počeli igrati kao protiv velikog rivala u nedjelju.

Sezona se bliži kraju, a posljednju utakmicu Hajduk će odigrati na gostovanju protiv Šibenika koji je već ispao iz lige. Utakmica protiv Rijeke bila je oproštajna od Poljuda za ovu sezonu svih igračima. a Rakitiću možda i posljednja u dresu Hajduka ikada. On je i sam dvaput dao naslutiti da neće ostati u Splitu duže od jedne sezone. Početkom veljače priznao je kako je razgovarao s bivšim suigračem Davidom Degenom, koji sada sjedi u upravnom odboru Basela.

- Sad ne znam što će biti. Imam ugovor s Hajdukom do ljeta s opcijom produženja. Pričekajmo pa ćemo vidjeti kako će ostatak sezone proći. Definitivno želim igrati nogomet i dalje, ali još ne znam što će se dogoditi.

Slično je rekao i krajem travnja, samo što je tada dao naslutiti da je otvoren za povratak u Sevillu.

- Nadam se, svi imaju moj broj telefona. Ni meni nije ostalo još 10 godina nogometa. Svi znaju koliko volim i klub i svoj grad, Sevillu. Bez obzira na poziciju na kojoj bih mogao pomoći, uvijek sam spreman vratiti se i biti tu za što god to bilo. Uvijek sam dostupan nogometnom klubu Sevilla i nadam se da će me predsjednik jednog dana pozvati te da ću biti spreman - rekao je.

Nakon tog istupa podigla se velika bura, no Rakitić je za 24sata objasnio kako ne misli da kao igrač može pomoći klubu.

- Moja puna koncentracija je na završnici sezone u dresu Hajduka i pokušaju da osvojimo naslov prvaka. O bilo čemu drugom uopće ne razmišljam. Vidjet ćemo što će se događati nakon sezone, hoću li nastaviti igrati i dalje, ali jasno je da ja kao igrač više ne mogu pomoći Sevilli - kazao je Rakitić ekskluzivno za 24sata i dodao:

- Za neku drugu ulogu sam uvijek otvoren i to sam jasno dao do znanja ljudima u klubu. U Splitu mi je lijepo, Split je moj dom kao i Sevilla, i nije nemoguće da sa svojom obitelji ostanem živjeti u Splitu, kao i u Sevilli. A možda i na obje adrese, u mom Splitu i mojoj Sevilli.

Rakitića su u Splitu dočekali s oduševljenjem, poput pravog heroja. "Cijeli grad" izašao ga je pozdraviti, no on se s momčadi nije uspio odužiti navijačima i vratiti pehar osvajača HNL-a na Poljud nakon 20 godina. Šanse da to učini ove sezone još postoje, no iznimno su male. Ako ne uspije, mislite li da bi trebao ostati u Hajduku?