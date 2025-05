Skomina potvrdio sve odluke s Maksimira! 'Livaja nije skrivio faul, a ljuti me jedna stvar...'

Imamo zadnje kolo. Nisam tu da branim nikoga, ali bio sam u toj koži i znam kako je. Ne mogu to razumjeti, to mi je neshvatljivo, rekao je bivši elitni sudac Damir Skomina u emisiji "Tportal sudačka analiza" MAXSport televizije govoreći o delegiranju sudaca za utakmice koji sude susrete klubovima iz istog grada gdje i žive.

Nakon 35. kola HNL-a situacija u borbi za prvaka nije ništa jasnija. Sve će se odlučivati u posljednjem kolu, a Skomina je komentirao problematične situacije i odluke iz ovoga kola.

Hajduk - Rijeka 2-1, sudac: Igor Pajač

HNK Hajduk Split vs NK Rijeka 2:1

9. minuta, ruka Radeljića - Apsolutno da. Dojma sam da je lopta pogodila i prvu i drugu ruku. Da drugu i nije, udarac je prema vratima i kad gledamo iz tog koncepta, njegova ruka trebala bi biti skroz uz tijelo, trebao bi biti skroz zatvoren. To nije taj slučaj, Otvorenost te ruke je dosta da se penalizira. Povrh toga, pogađa ga i u drugu ruku. To nema dvojbe. Za mene je to ispravna VAR intervencija.

56. minuta, duel Livaje i Menala, Pajač promijenio odluku o penalu nakon intervencije VAR-a - Tu možemo raspravljati je li to povlačenje dosta dugo ili nije. Sudac je označio da je za njega to povlačenje kazneni udarac jer vidimo dvije ruke Menala. Da je sudac odlučio na terenu da je to za njega premalo, i da kaže VAR-u "vidi, za mene je to malo", onda u redu, VAR se ne miješa. Ali kada imamo ovu situaciju da sudac svira i da je za njega to dosta, VAR se ne miješa. Ne mogu razumjeti nerazumijevanje nogometne igre da se tu označi prekršaj Livaje. On je taj koji je dobio duel i otišao dalje. Jedno je gaženje kada ti ideš prema suparniku pa ga nagaziš. Livaja je njega prošao. Tko ulazi u čiji prostor? Livaja ima svoj prostor. Menalo je iza njega, ne možemo očekivati da gleda gdje će stati da ga ne pogazi kad ga je prošao. Iz nogometnog gledanja ne mogu razumjeti da se VAR uključio, a ni da suca koji je tu, da ga netko može uvjeriti u suprotno. To nije klasično gaženje.

Istra - Šibenik 3-0, sudac: Tihomir Pejin

NK Istra 1961 vs HNK Šibenik 3:0

32. minuta, poništen gol Šibenika nakon VAR provjere - Situacija koja pokazuje zašto postoji VAR. On je tu da se isprave katastrofalne greške kao što je ova. Sudac pokazuje da je igrana lopta. Od koga? Od vratara na kojem je prekršaj. On je onemogućen braniti svoja vrata i zato imamo VAR. To je tako jasna i očita pogreška. Teško je više ući u ovom prvenstvu kad je VAR intervencija, a kad ne. Kako idemo kraju, sklad se dosta izgubio.

Varaždin - Osijek 2-1, sudac: Patrik Pavlešić

NK Varaždin vs NK Osijek 2:1

- Nije bilo spornih situacija.

Lokomotiva - Dinamo 1-1, sudac: Duje Strukan

NK Lokomotiva Zagreb vs GNK Dinamo Zagreb 1:1

35. minuta, penal za Dinamo, Dajčer i Sučić u kontaktu, VAR zvao Strukana - Ne razumijem VAR intervenciju jer imamo jasan kontakt. To je taj trenutak. Jednostavno, VAR bi se trebao uključiti da mu kaže da je kontakt i da je situacija vani i onda nije. A unutra je i onda nije slučaj. Trebao bi se uključiti kada nema kontakta i reći mu da je totalno pogriješio. Imamo kontakt i zato ne razumijem VAR odluku. Sutra ćemo čuti priopćenje koje je svaki ponedjeljak pa me baš zanima što će biti. To su situacije koje sudac svira na terenu, a one moraju takve i ostati. Možemo raspravljati je li kontakt jak ili nije. Sudac na terenu bio je odlučan, pokazao je i kraj priče.

77. minuta, poništen gol Lokomotive, Vasilja - Vidimo da je crvena crta, koja je označena za napadača, ispred plave i to je onda zaleđe. Stoti put ponavljam, crte ne izvlači VAR sudac nego sustav. Od suca je samo da označi točku koja je najbliža oprečnoj crti od napadača i obrambenog. I onda sustav sam izbaci crte. Zbog transparentnosti bi bilo dobro da iz VAR sobe gdje se crte jasnije vide, jer tu je do tehnologije koje imaš, bilo bi dobro vidjeti što se odvija u VAR sobi i koliko je to, je li za tri, pet ili deset centimetara. HNL nema tehnologiju kao u Ligi prvaka, a crte npr. u Sloveniji, sustav je puno napredniji i mi nemamo taj problem. Tehnologija je više-manje jako slična, ali nemamo problema s iscrtavanjem i je li crta ispred ili nije. Nije toliko problem oko sustava, crte se mogu riješiti i do iduće sezone ispraviti. Živimo na prostorima gdje je dvojba sve i svašta. Da se olakša sucima, klubovima i savezima, da su stvari jasnije... Mislim da nije toliko do novca. Drugo su dodatne kamere, koje koštaju. U to ne ulazim, to je do saveza i to su njihove odluke. Oko crta se može stvar popraviti.

84. minuta, start Sigalija na Kangi, žuti pretvoren u izravni crveni karton - Slažem se s VAR intervencijom jer to je start koji je pogibeljan. Tome nije mjesto na terenu. Igrač koji je maloprije ušao izlazi zbog ozljede. On tu može izgubiti nekoliko mjeseci, a igrač koji je isključen u najgorem slučaju izgubi dvije ili tri utakmice. Minimum je da se takve stvari ispravljaju i da se zaštiti igrač. Kod kažnjavanja takvih stvari trebalo bi biti i rigorozniji jer bi se igrači na terenu osjećali sigurnijim. Apsolutno je ovo VAR intervencija, on ide do kraja bez imalo brige prema suparniku. To mora biti kažnjeno crvenim kartonom. Ne mogu razumjeti delegiranje. Kolo pred kraj imamo tri kuba koji se bore za naslov i ne mogu razumjeti da utakmicu u kojoj participiraju ti klubovi sude suci iz tog grada. Bio sam iznenađen da nisam na Hajduk - Rijeka vidio suca iz Rijeke ili Splita. Fali osjećaja i empatije prema sucima jer oni koji sude utakmice ne mogu ništa dobiti osim dnevnice, a mogu puno izgubiti. Treba živjeti u tom gradu, to su utakmice koje odlučuju. Povjerenik koji je to odlučio... Fali mu empatije prema tim ljudima koji su izloženi i ne mogu puno dobiti. Klubovi ne mogu birati tko će njima suditi, tko im je nesimpatičan... Onda ne trebamo suce. Kad imaš dva kola do kraja i tri kluba koja se bore... Ne mogu to razumjeti. Preporučio bih sucima da kada ih netko stavi na takvu utakmicu da kažu "ne, hvala". Nitko te s puškom ne može natjerati da sudiš. Svi oni imaju integritet.

- Svaka utakmica nešto odlučuje, pa neka sudi pet najboljih i da se gleda tko je otkud. A ne staviti nekoga tko može imati dugoročni problem.

Slaven - Gorica 4-0, sudac: Zdenko Lovrić

NK Slaven Belupo vs HNK Gorica 4:0

- Nije bilo spornih situacija.