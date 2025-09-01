ANKETA Treba li izbornik puštati igrače na vjenčanja u obitelji?

Luka Sučić u lipnju je, uoči utakmice protiv Češke, tražio izbornika Zlatka Dalića da ode na sestrino vjenčanje i on mu to nije zabranio, ali ga je za rujanske utakmice izostavio s popisa. Kaže kako ga ne kažnjava, ali kako se pravila moraju znati i da ne bi reprezentacija bila druga i treća na svijetu da ih igrači ne poštuju.

Iznio je primjer i nekih drugih igrača i situacija, poput rođenja djeteta koje sad iščekuje Josip Stanišić, kao i smrtnih slučajeva, koje se ne može planirati, ali se za vjenčanja to može. Pa je tako Martin Erlić još prije pola godine team menadžericu reprezentacije Ivu Olivari pitao o terminima okupljanja za lipanj 2026. kako ne bi imao koliziju termina s vlastitim vjenčanjem, a takvih primjera u reprezentaciji ima još.

Treba li izbornik bez zadrške i sankcija puštati igrače na vjenčanja u obitelji ili bi oni trebali voditi računa o tome da ih organiziraju na slobodne datume?