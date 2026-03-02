ANKETA Treba li izbornik vratiti Diona Belju u reprezentaciju?

Dion Drena Beljo (24) nastavio je u nedjelju s nevjerojatnom formom ovog proljeća i u trijumfu Dinama nad Goricom 4-2 zabio nova dva gola, zaokruživši ovosezonsku golgetersku statistiku na 20 golova, od čega ih je čak devet utrpao u ovogodišnjih devet dvoboja. Iako je trpio mnoge kritike navijača u prvom dijelu sezone, pa ni sam nije bio zadovoljan igrom, pokazao je da je nedvojbeno prvi golgeter HNL-a, ima ih 14.

S obzirom na to da bi idući tjedan Zlatko Dalić trebao objaviti popis za prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije koje će se krajem mjeseca, odnosno početkom travnja odigrati na američkom tlu, Beljina rastuća forma opet dolazi pod radar. Gledajući napadače Dinama, nakon Mislava Oršića u sezoni 2021/22. (20 golova) to je i prošle sezone napravio Sandro Kulenović (22 gola) koji je na zimu otišao u Torino.

Vedran Ješe (45), bivši hrvatski reprezentativac, u emisiji Stadion HTV-a ne dvoji da bi se Beljo trebao vratiti u kadar "vatrenih", gdje je pod Dalićem dobio šansu u samo dvije utakmice u listopadu 2023., i to 10 minuta u domaćem porazu od Turske pa jednom poluvrijeme u porazu u Walesu.

- Ako gledamo statistiku, definitivno da. U Hrvatskoj se jako teško ulazi u reprezentaciju, ali postoje prijateljske utakmice u kojima mu izbornik, ako ga namjerava pozvati, može dati šansu da vidi može li se svojim načinom igranja uklopiti u momčad. Ima nevjerojatne brojke - rekao je Ješe i nastavio:

- Govor tijela mu nije bio dobar u prvom dijelu sezone, stalno je nešto bio ljutit kad je izlazio i ulazio, nije bio sretan. Sad se nekako pronašao, Kova mu vjeruje i pušta mu da igra duže. Sad nema ni Kulenovića koji bi ga trebao mijenjati, tako da je za njega idealno, sve mu se posložilo. Sad samo da ga posluži zdravlje i vjerujem da će biti kandidat.

Beljo je drugim golom Gorici izjednačio najefikasniju sezonu karijere u Istri 2021/22., kad se zaustavio na 20 golova. Sad ima još dva i pol mjeseca da premaši taj broj.