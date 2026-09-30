ANKETA Treba li obnoviti Poljud ili izgraditi novi stadion?

Poljudska ljepotica više ne sjaji kao nekad, ostarjela je, oronula i oštećena, pa se iz kluba svim silama trude lobirati da im Grad Split i država pomognu u rušenju postojećeg i izgradnji novog, modernog i funkcionalnog stadiona.

Pokretanje videa... VIDEO poljud gif | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić nedavno je poručio kako svi ekonomski pokazatelji ukazuju kako je gradnja novog stadiona na Poljudu najprihvatljivija opcija, dok im sanacija nije prihvatljiva. No, s druge strane, Neki smatraju da Poljud ima neupitnu vrijednost, ne samo kao stadion, već i kao arhitektonsko djelo pa je zbog toga rušenje neprihvatljiva opcija.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek smatra da bi se Poljud trebao obnoviti, isto misli arhitekt Nenad Fabijanić, koji drži autorska prava na projekt stadiona na Poljudu, a s njima se slaže i premijer Andrej Plenković, koji je o toj temi razgovarao tijekom posjeta Splitu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Projekt rekonstrukcije Poljuda, prema svim dosadašnjim indikatorima i radu povjerenstva, može uz pametan i kvalitetan način osuvremeniti da bude pravi, moderni, sportski nogometni stadion, kakav očekuju navijači i kakvi su današnji standardi u velikim europskim komparativnim situacijama.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, pak, nije htio prejudicirati što će stručna radna skupina Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine reći o Poljudu. Mjesecima analiziraju stanje stadiona, požuruje je i Hajduk.

- Moramo pričekati povratnu informaciju struke, odnosno da se vrlo precizno i jasno utvrdi u kakvom je stanju stadion na Poljudu. Tek se na temelju toga mogu donositi sve buduće odluke. Stav Vlade o ovom pitanju savršeno je jasan. Bit ćemo u potpunosti na raspolaganju Gradu Splitu, bilo da je riječ o obnovi postojećeg ili gradnji novog stadiona, u skladu s onim što žele građani, Grad i struka - poručio je on.

A mi pitamo vas. Što bi trebalo napraviti s Poljudom? Obnoviti ga ili srušiti pa izgraditi novi stadion?