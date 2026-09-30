Hajduk smatra da Poljud treba srušiti i izgraditi novi stadion, a premijer Plenković tvrdi: 'Projekt rekonstrukcije Poljuda može se osuvremeniti da bude pravi, moderni nogometni stadion'
ANKETA Treba li obnoviti Poljud ili izgraditi novi stadion?
Poljudska ljepotica više ne sjaji kao nekad, ostarjela je, oronula i oštećena, pa se iz kluba svim silama trude lobirati da im Grad Split i država pomognu u rušenju postojećeg i izgradnji novog, modernog i funkcionalnog stadiona.
Pokretanje videa...
Predsjednik Hajduka Ivan Bilić nedavno je poručio kako svi ekonomski pokazatelji ukazuju kako je gradnja novog stadiona na Poljudu najprihvatljivija opcija, dok im sanacija nije prihvatljiva. No, s druge strane, Neki smatraju da Poljud ima neupitnu vrijednost, ne samo kao stadion, već i kao arhitektonsko djelo pa je zbog toga rušenje neprihvatljiva opcija.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek smatra da bi se Poljud trebao obnoviti, isto misli arhitekt Nenad Fabijanić, koji drži autorska prava na projekt stadiona na Poljudu, a s njima se slaže i premijer Andrej Plenković, koji je o toj temi razgovarao tijekom posjeta Splitu.
- Projekt rekonstrukcije Poljuda, prema svim dosadašnjim indikatorima i radu povjerenstva, može uz pametan i kvalitetan način osuvremeniti da bude pravi, moderni, sportski nogometni stadion, kakav očekuju navijači i kakvi su današnji standardi u velikim europskim komparativnim situacijama.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, pak, nije htio prejudicirati što će stručna radna skupina Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine reći o Poljudu. Mjesecima analiziraju stanje stadiona, požuruje je i Hajduk.
- Moramo pričekati povratnu informaciju struke, odnosno da se vrlo precizno i jasno utvrdi u kakvom je stanju stadion na Poljudu. Tek se na temelju toga mogu donositi sve buduće odluke. Stav Vlade o ovom pitanju savršeno je jasan. Bit ćemo u potpunosti na raspolaganju Gradu Splitu, bilo da je riječ o obnovi postojećeg ili gradnji novog stadiona, u skladu s onim što žele građani, Grad i struka - poručio je on.
A mi pitamo vas. Što bi trebalo napraviti s Poljudom? Obnoviti ga ili srušiti pa izgraditi novi stadion?
Što bi trebalo napraviti s Poljudom?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+