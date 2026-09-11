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ANKETA Nizozemci će zbog opasne pirotehnike prekidati utakmice. Treba li isto i HNL?

Piše HINA, Ivan Kužela,
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ANKETA Nizozemci će zbog opasne pirotehnike prekidati utakmice. Treba li isto i HNL?
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Nizozemska uvodi novo pravilo; utakmica se u nizozemskom prvenstvu odmah prekida ako navijači zapale eksploziv na tribinama

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Nogometne utakmice u Nizozemskoj bit će prekidane u slučaju korištenja eksplozivnih sredstava na tribinama, odlučeno je nakon zajedničkog sastanka predstavnika KNVB-a, javnog tužiteljstva i ministra sigurnosti.

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Takva je odluka donesena nakon što su tijekom utakmice Cambuur - Feyenoord prošloga mjeseca gostujući navijači bacajući eksplozivne naprave ozlijedili nekoliko gledatelja koji su pretrpjeli opekline, ozljede očiju te oštećenje sluha.

- Od sada pa nadalje pravilo glasi: ako će se koristiti eksplozivna sredstva utakmica je istog trenutka gotova i svi na stadionu mogu kući, kazao je ministar sigurnosti David van Weel.

Podržavate li odluku Nizozemaca i želite li isto pravilo u HNL-u?

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