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Ante Budimir nakon Mundijala nastavlja zabijati za Osasunu

Piše HINA,
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Ante Budimir nakon Mundijala nastavlja zabijati za Osasunu
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI
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Budimir je izborio jedanaesterac nakon dobre akcije veznjaka Asiera Osambele, a zatim ga pretvorio u pogodak

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Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir zabio je gol za španjolskog prvoligaša Osasunu u porazu 1-2 od talijanskog doprvaka Napolija u prijateljskoj utakmici odigranoj u srijedu navečer u Italiji, nakon čega je rekao da je zadovoljan kako se vratio u momčad. Bila je to prva utakmica 35-godišnjeg golgetera nakon ljetnog odmora poslije Svjetskog prvenstva gdje je igrao za Hrvatsku.

- Već nekoliko dana treniram, vježbao sam samostalno, pa djelomično s ekipom, a onda i potpuno s ekipom, a sada sam i u prvom nastupu zabio gol. Sve to zajedno doprinosi. Dobro je, zadovoljan sam - izjavio je Budimir za klupske medije.

POGLEDAJTE GOL:

Budimir je u mjestu Castel di Sangro, u središnjoj Italiji, ušao na travnjak u drugom poluvremenu. Napoli je već vodio 1-0 golom Mattea Politanija iz 27. minute, a vodstvo je povećao Lorenzo Lucca u 53.

Budimir je izborio  jedanaesterac nakon dobre akcije veznjaka Asiera Osambele, a zatim ga je u 69. minuti mirno pretvorio u pogodak udarcem unutarnjim dijelom lijevog stopala, precizno uz vratnicu.

- Natječemo se, što je najvažnije, protiv izuzetno ozbiljnih i kvalitetnih protivnika. Odigrali smo zanimljivu utakmicu, u kojoj smo morali uložiti napor - rekao je hrvatski igrač. - Radili smo dobre stvari, a sada nastavljamo skupljati minute i rezultate, no što je još važnije trenerove ideje - dodao je.

Ljetos je na klupu Osasune sjeo Luis Miguel Ramis kojem je bio istekao ugovor s drugoligašem Burgosom. Došao je zamijeniti smijenjenog Alessija Liscija koji je Osasunu ostavio na 17. mjestu među 20 klubova Primere. Igrači sada usvajaju ideje novog trenera. U početne tri pripremne utakmice pobijedili su s 2-0 novog španjolskog prvoligaša Racing Santander, a svladali su i engleske klubove Ipswich Town i Norwich City s po 2-1.

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
Foto: Vincent West

- Sada se okrećemo suboti - napomenuo je Budimir kojeg tada očekuje utakmica s Al-Ainom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Susret u Pamploni pred domaćim navijačima bit će Osasuni posljednja provjera prije 1. kola španjolskog prvenstva sa Celtom Vigo.

- Ja sam se vratio treninzima, hvatanju ritma i upoznavanju ideja novog trenera, te ulazim u ritam momčadi - poručio je Budimir koji igra za Osasunu od listopada 2020., pretvorivši se u njenog najboljeg strijelca.

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