Ante Čačić: Pobjeda je posebno slatka nakon što se okusi poraz

Nogometaši Dinama pobijedili su Rijeku 1-0 na Maksimiru u 26. kolu HNL-a. Jedini gol na utakmici zabio je Stefan Ristovski u 68. minuti, a pobjeda je razveselila trenera 'modrih' Antu Čačića (69).

- Pobjeda je posebno draga kad se okusi poraz. Nakon dva poraza danas je bio imperativ dobiti utakmicu iz više razloga. Prvi je zadržavanje pozicije na vrhu prvenstva, a druga je posljednj autkmica našeg kapetana. Tijesna pobjeda, ali zaslužena. Imali smo više prilika, dva puta smo pogodili i okvir gola - rekao je Čačić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Oproštajna utakmica Arijana Ademija nije poremetila pripremu utakmice, kaže Čačić.

- Mi smo se koncentrirali na utkamicu. Već dva mjeseca znamo da će ovo biti Ademijevu posljednja utakmica. Dao je jako puno Dinamu, Dinamo je dao jako puno njemu. Htio je otići u naponu snagu, otvorila mu se ponuda koja će mu osigurati budućnost. Želio je otići i završiti karijeru na ovakav način dok je momčad tu gdje je. Veliko mu hvala!

Jakirović: Jedna stvar nas je koštala

Rijeka je u dobroj formi stigla na Maksimir, a Jakirović tvrdi da se nisu došli braniti.

- Gledali smo dobru utakmicu, nismo došli branit svoj gol, već pokušali raditi što veći pritisak. Jedna neopreznost nas je koštala gola, ali nismo se predavali. Imali smo kasnije stativu, jedan odbijanac koji nismo pospremili. Bilo je neizvjesno, ali čestitamo Dinamu na pobjedi i okrećemo se sljedećim utakmica.

- Mi smo na početku proljeća bili u nezahvalnoj situaciji, bili smo skroz dolje, htjeli smo pobjeći iz te zone. Oživili smo se, ganjamo cilj koji smo imali na početku sezone. Pokazali smo psihiološku stabilnost, u zadnjih 10 kola imamo dobar raspored, pokušat ćemo izboriti Europu što neće biti jednostavno, pet momčadi se svaki tjedan mijenja na tim pozicijama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Sad nas čeka pauza, vjerujem da će se svi vratiti zdravi iz reprezentacije, pa ćemo tražiti šansu. Nismo nezahvalni, momčad je zaslužna za naše rezultate, možemo stići Europu. Već sam rekao, ako uspijemo u tome, to bi bilo poput naslova prvaka, imali smo na zimu 15 bodova, sad smo na 34. Potući ćemo se za to, imamo mladu momčad, treba raditi i dalje.

Trener Rijeke posvetio je koju riječ Arijanu Ademiju, ali i Škoriću.

- Arijan Ademi? Ne treba zaboraviti ni Milu Škorića, odlaze dvije ikone HNL-a. Ademi je danas stisnuo zube, znamo da nije bio spreman, čestitam mu na svemu, pokazao se još jednom kao lider i vođa Dinama. Želim mu sreću u nastavku karijere. Nisam vidio tko je kriv za gol Dinama iz kornera, analizirat ćemo to, na tome moramo raditi u budućnosti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Situacija s Obregonom? Zaboravio je osnovu, dres mu je ostao u svlačionici. To nije moj problem, to je njegov problem. A to puno govori i o njegovom ponašanju. Kazna? Bit će, naravno. Ako ima premija ima i kazni. Igrač se mora zagrijavati u dresu, pa doći na klupu obući kopačke, ovo je bilo nedopustivo.

