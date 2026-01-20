Ante Grgurević bio je trener i pedagog. Pročitajte pismo koje je poslao roditeljima svih igrača

Iznenadna i prerana smrt bivšeg košarkaša i trenera Splita Ante Grgurevića ostavila je košarkašku javnost u nevjerici a Split kao klub bez jedne vrlo važne osobe. Grgurević je vodio brigu o omladinskom pogonu, strpljivo je podizao broj upisane djece, vodio mlađe kategorije i okupljao trenere s kojima se uhvatio u koštac s brojnim problemima. Sada, kad ga više nema, ostat će velika praznina koju će biti teško popuniti.

A kakav je trener i pedagog bio Ante Grgurević najbolje će ilustrirati pismo koje je na kraju sezone poslao svim roditeljima djece koju je trenirao i vodio, a koje vam prenosimo u cijelosti:

Sezona 2024/25 Dječaci U13

U petak 23.05.2025., završili smo natjecateljski dio sezone 2024/25. Plasmanom na završni turnir došli smo do samog kraja natjecanja, produžili sezonu što je najviše bilo moguće.

S radom smo počeli 12.08.2024., službeno. Tjedan prije imali smo dvije utakmice na turniru u Sinju, i dva treninga prije kao priprema. Zapravo smo prekinuli planirani odmor od tri tjedna. Iza nas je 41 tjedan rada, 269 treninga (ukupni broj treninga je puno veći, ali tri treninga u danu brojimo kao dva po smjeni). Većinu tjedana imali smo po najmanje dva dana opciju sa dva treninga po smjeni. Pojedinačni broj treninga: Frane 228, Roko 227, Luka 226, Roko M. 223, Miro 223, Marko 203, Gabi 171, Frano 170, Ivan 163 i Ante 154. S tim da su dječaci 2012., neki više treninga i turnira, neki manje, bili zajedno sa mlađim kadetima 2011. i sudjelovali na 4 turnira IMBL. Ante svaki dan dolazi iz Trilja, Roko iz Kučina, Ivan iz Strožanca. Massimo se priključio treninzima u listopadu. Jakov je od početka na treninzima, zbog zdravstvenih problema morao je izostati dva puta na duži period. Andro i Luka Šerić 1-2 puta tjedno u prvom dijelu sezone dolazili su na treninge, a od 27.01. pridruženi su grupi za stalno, zajedno sa Viktorom. Od tada pojedinačni broj treninga za troje djece 2014.: Viktor 70, Andro 68, Luka 54. Grupa od 18 djece na treningu kroz prvi dio sezone, krajem ožujka smanjena na 15 djece, a od kraja travnja na 13 djece. O načinu i razlozima selekcije razgovarali smo na sastanku trener i roditelji.

Odigrali smo 42 službene utakmice, 14 na državnoj razini (Regija Jug, Poluzavršnica i Završnica), 16 Županijska liga U15 i 12 Županijska liga U13. I odigrali smo 5 turnira, 14 utakmica. Ukupno 56 utakmica. Trening utakmica imali smo 6.

Sezonu smo završili kao treći u svom uzrastu. Smatram da smo mogli i trebali više, igrati najmanje finale. Utjeha barem donekle je što smo u utakmici za 3. mjesto igrali sa ekipom iz Kastva, uz nas najkvalitetnijom u uzrastu, pa su djeca imala još jednu pravu utakmicu. Pouka koju možemo izvući iz poraza u polufinalu od slabije ekipe, pobjeda nikad ne dolazi sama, za pobjedu se treba izboriti ispravnim pristupom, željom i hrabrošću, a ako je usvojimo i primijenimo u daljnjem košarkaškom razvoju, dugoročno nam, usprkos porazu, donosi pobjedu. Puno puta u sezoni pokazali smo da znamo pobjeđivati, to smo opet i potvrdili u posljednjoj utakmici.

Sezona je bila dinamična. Veliki broj utakmica, a bilo je dana i sa po dvije utakmice u danu sa protivnicima različite kvalitete. Od dolaska iz Zadra sa utakmice U13 i odmah po izlasku iz autobusa u svlačionicu na oblačenje novih dresova te igranja druge utakmice, do igranja utakmice kod nas kući, presvlačenja i ulaska u autobus te odlaska na novu utakmicu u drugi grad. Zahtjevan ritam koji su djeca hrabro prihvatila.

Roditelji, hvala vam na suradnji. Iako su djeca vaša, ja sam ih zvao svojima jer ih tako osjećam. Mi smo gotovo svaki dan kroz godinu bili zajedno, dijelili različite emocije, emocije koje samo sport može donijeti. Zato vam zahvaljujem i na brizi oko vaše djece da svoje obiteljske i školske obveze mogu uskladiti sa trenažnim kako bismo više trenirali i svi zajedno bili bolji. Bez obzira koliko je iskustvo ili znanje pojedinog trenera, uvijek se radom dodatno napreduje tako da sam i ja napredovao radeći sa vašom djecom.

Draga dico, došli smo do kraja našeg sportskog druženja. Moj način rada, ponekad moja strogost i povišen ton, uvijek su bili sa ciljem da od vas izvučem više odnosno ono za što znam da ste sposobni. Nadam se da ste kroz ovaj period barem donekle naučili što je sport i da biti sportaš nije lako niti može biti svatko. Pravi sportaš nije sportaš samo na terenu, on je sportaš 25 sati dnevno. Na trening nije dovoljno samo doći, trening treba raditi i glavom i tijelom. Od sebe treba tražiti više, samo takav pristup donosi napredak. Odrađivanje vodi u prosječnost. Cijenite trud i odricanje vaših roditelja koji uz sve svoje životne obveze, vama omogućuju svakodnevno bavljenje košarkom.

Predanost radu i odgovornost prema talentu koji imate uvijek će vas voditi u pravom smjeru. Kad se vaša želja, strast i talent spoje u jednoj utakmici, nenadmašni ste. I to je ono što vam želim za dalje, da vam košarkaški teren bude mjesto gdje ćete svima pokazivati sebe u najboljem izdanju. A to, rekli smo puno, puno puta, u konačnici uvijek ovisi jedino i isključivo o VAMA samima. I hvala Bogu da je tako.

Vaš trener Ante Grgurević

