Ponajbolji golman Eura za futsalaše uoči polufinala sa Španjolskom (17 sati, Voyo) otkriva: ‘Stalno igramo pikado, Čekol je naš Luke Littler’
ANTE PIPLICA ZA 24SATA PLUS+
Ante je junak futsal 'vatrenih' koji love finale Eura: 'Zovu me Kameni, a imam i svoju pjesmu'
Čitanje članka: 4 min
Nervoza? Ma ne, nema nikakve nervoze prije polufinala Europskog prvenstva. Svi smo kao klinci sanjali jednog dana igrati ovakve utakmice, sad smo u toj prilici, samo se moramo opustiti i uživati, priča nam Ante Piplica (25), sjajni vratar hrvatske futsalske reprezentacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku