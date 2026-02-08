UZNEMIRUJUĆE Pogledajte strašan pad Lindsey Vonn!

Vonn je odlučila nastupiti uz pomoć posebnog stabilizatora koji glumi vanjski ligament koji je potrgala samo tjedan dana prije Zimskih igara.
Katastrofa za Lindsey Vonn! Legendarna američka skijašica stigla je na Zimske olimpijske igre s puknućem prednjeg križnog ligamenta, ozljedu s kakvom bi 99 posto sportaša Igre odgledalo s kauča. No Vonn je odlučila nastupiti uz pomoć posebnog stabilizatora koji glumi vanjski ligament i koristi sustav poluga i remena kako bi mehanički ograničila opasne pokrete. No za Lindsey su Igre gotove. Vjerojatno i karijera, nakon stravičnog pada na spustu.
Utrka je bila prekinuta dok helikopter nije došao po ozlijeđenu Amerikanku. Kako je rekao Bruno Kovačević u prijenosu, sa staze su se čuli krikovi.
Za Vonn su ovo pete Olimpijske igre u karijeri, s kojih već ima tri medalje – zlato u spustu i broncu u super-G-ju iz Vancouvera 2010. te broncu u spustu iz Pyeongchanga 2018. godine.
