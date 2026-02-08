UZNEMIRUJUĆE Pogledajte strašan pad Lindsey Vonn!

Katastrofa za Lindsey Vonn! Legendarna američka skijašica stigla je na Zimske olimpijske igre s puknućem prednjeg križnog ligamenta, ozljedu s kakvom bi 99 posto sportaša Igre odgledalo s kauča. No Vonn je odlučila nastupiti uz pomoć posebnog stabilizatora koji glumi vanjski ligament i koristi sustav poluga i remena kako bi mehanički ograničila opasne pokrete. No za Lindsey su Igre gotove. Vjerojatno i karijera, nakon stravičnog pada na spustu.

VIDEO pada pogledajte OVDJE.

Utrka je bila prekinuta dok helikopter nije došao po ozlijeđenu Amerikanku. Kako je rekao Bruno Kovačević u prijenosu, sa staze su se čuli krikovi.

Za Vonn su ovo pete Olimpijske igre u karijeri, s kojih već ima tri medalje – zlato u spustu i broncu u super-G-ju iz Vancouvera 2010. te broncu u spustu iz Pyeongchanga 2018. godine.