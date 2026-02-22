Ante Rebić pokazao da je pravi prijatelj. Derbi gledao s bivšim suigračem koji ima tešku bolest

Hajduk je srušio Rijeku u Jadranskom derbiju i vratio se na pet bodova zasotatka za Dinamom. Heroj "bilih" na terenu bio je Marko Livaja koji je glavom pospremio ubačaj Darija Marešića. Utakmicu je s tribina morao gledati Ante Rebić zbog četiri žuta kartona, a susret je pratio u društvu bivšeg suigrača iz RNK Split.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rebić je u loži sjedio s Antom Babićem. Njemu je 2023. dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS) što mu je iz temelja promijenilo život. Babić je i dalje pun optimizma, a Rebić je pokazao kako je odličan prijatelj.

- Djeca su znala da se tata razbolio, ali što to djeci zapravo znači? Za njih svaka bolest ima rješenje - popije se sirup i bit će sve dobro. Znaju da se on liječi i da smo tim u svemu. Pripremili smo ih i na to da ćemo neko vrijeme biti odsutni kada je išao na liječenje. U Amsterdamu smo proveli 118 dana, a prvih 40 bez njih. Taj period bio je jako težak, i meni i Anti. Djeca su bila kod mojih roditelja, koje obožavaju, pa nije bilo problema, lavovski su to odradili svi zajedno, ali trenutak kad su nam se pridružili, kada smo se svi srušili jedni drugima u naručje na aerodromu… Osjetila se sva težina svijeta i sav ponos što smo to izdržali. Kasnije su išli s nama u bolnicu i sudjelovali u svemu. Ante lijek prima lumbalnom punkcijom pa su mu čak stavljali flastere na leđa - objasnila je Antina supruga, Kristina Barbarić-Babić za Gloriju.

ALS je opaka progresivna neurološka bolest koja napada motoričke neurone. To su živčane stanice koje kontroliraju voljne pokrete mišića te utječe na hodanje, govor, gutanje i disanje. Babić se i dalje bori, a uz njega su prekrasni ljudi poput Rebića zbog kojih mu je osmijeh na licu.