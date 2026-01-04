Anthony Joshua se prvi put oglasio nakon stravične nesreće u kojoj je jedva ostao živ...

Engleski boksač Anthony Joshua (36) pušten je na kućno liječenje nakon što je izgubio dvojicu prijatelja u fatalnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Nigeriji, gdje se borac odmarao tijekom blagdana. U nesreći su poginuli boksačevi treneri .

Vozilo u kojem se Joshua nalazio zabilo se u parkirani kamion na glavnoj cesti u blizini Lagosa, a britanski teškaš imao je iznimnu sreću da je zadobio samo lakše ozljede. Prvotno je sjedio na suvozačevom sjedalu, ali ga je vozač Kayode Adeniyi prijašnje zamolio da sjedne iza njega jer nije imao dobar pregled na retrovizor. On već preko tri godine radi za Joshuu. Branit će se sa slobode nakon što je pušten uz jamčevinu. Njegov odvjetnik Olalekan Abiodun rekao je za Daily Mail kako se Adeniyi smatra nevinim. Lexusu je od velike brzine puknula guma zbog koje je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Joshua je, na sreću, prošao samo s lakšim ozljedama i već je posljednjeg dana 2025. pušten na slobodu. Proces psihičkog i fizičkog oporavka poznatog teškaša je započeo. Njegovi bližnji su uz njega što se vidi na zadnjoj objavi boksača na Instagramu. Objavio je fotografiju s poginulim Latifom Latzom Ayodeleom i napisao:

- Čuvar svog brata.

Bivši olimpijski prvak ove bi se godine trebao suočiti sa sunarodnjakom i bivšim svjetskim prvakom Tysonom Furyjem. Joshuina posljednja borba prije one s Paulom (19. prosinca) bila je prošlog rujna, kada je u petoj rundi izgubio od sunarodnjaka Daniela Duboisa.