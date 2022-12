Antoliću izglasali nepovjerenje ljudi kojima je šef, Dinamo u plusu samo 10 mil. kuna?!

U ponedjeljak je održana redovna sjednica skupštine Dinama na kojoj je, između ostaloga, izglasano nepovjerenje članu Uprave Krešimiru Antoliću.

Dio članova skupštine je na dnevni red stavilo temu izglasavanja nepovjerenja Krešimiru Antoliću. Postupkom glasovanja je većinom prijedlog i usvojen. Daljnja procedura nalaže da Izvršni odbor na svojoj sjednici provede odluku Skupštine kao najvišeg tijela GNK Dinamo, navodi se u priopćenju na službenim stranicama Dinama.

Dosadašnjem članu uprave Dinama Krešimiru Antoliću izglasano je nepovjerenje s 40 glasova i tri suzdržana od 67 te je smijenjen s pozicije člana uprave.

Antoliću su leđa okrenuli ljudi koji i danas rade u Dinamu, s kojima surađuje svaki dan, a glasali su za njegov odlazak. Takvo stanje u Dinamu je neodrživo, a odluka o njegovoj smjeni bit će službena kad istu potvrdi izvršni odbor.

Bez obzira na to što poslovna 2022. godina nije završila, dosadašnji financijski pokazatelji ukazuju na to da će u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine biti ostvareni očekivani prihodi u iznosu od 445 milijuna kuna, ukupni će rashodi biti u iznosu od 435 milijuna kuna te je očekivana bruto dobit u iznosu od 10 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje igrača iznose 137.670.000,00 kuna, prihodi od Uefa nagrada iznose 235.190.000,00 kuna, prihodi od prodaje roba i usluga iznose 56.900.00,00 kuna. Jedino su prihodi s osnova donacija Grada Zagreba za sportske programe i održavanje stadiona smanjeni i iznose 8.600.000,00 kuna. Godinu prije iznosili su po ovoj osnovi 11.000.000,00 kuna.

Na današnjoj Skupštini s funkcije člana Nadzornog odbora kluba razriješen je Ivan Čulo, dok je za novog člana Nadzornog odbora imenovan Andrej Meniga. Također, sastav Skupštine sa 77 članova proširen je na 79 članova, a novim su članovima Skupštine imenovani Mario Pašalić i Hrvoje Knez.

Kompletno financijsko izvješće bit će kompletirano do 28. veljače 2023. godine kada će revidirano financijsko izvješće biti predano u Registar neprofitnih organizacija, dodaje se u priopćenju.

Uz to je predsjednik Mirko Barišić dao kratki komentar na aktualnu temu stadiona u sklopu dnevnog reda kazavši ''nadam se da smo na najboljem putu da, uz podršku gradskih i državnih vlasti, pa i Uefe realiziramo plan izgradnje stadiona''.

