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DOMINACIJA TALIJANA

Antonelli osvojio 'pole position' na kvalifikacijama za VN Belgije

Piše HINA, Issa Kralj,
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Antonelli osvojio 'pole position' na kvalifikacijama za VN Belgije
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Foto: Jakub Porzycki
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Utrka je na rasporedu u nedjelju od 15 sati uz prijenos na RTL-u te plaćenoj platformi Voyo.

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Na kvalifikacijama uoči Velike nagrade Belgije 'pole position' je pripao vozaču Mercedesa Kimiju Antonelliju. Talijan je u uzbudljivoj završnici kvalifikacijama bio tek tri desetinke sekunde brži od Maxa Verstappena u Red Bullu. 

Antonelliju je ovo šesti 'pole position' sezone nakon što je odvozio najbrži krug u kvalifikacijama za Veliku nagradu Belgije. 

Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris (McLaren), ali je dobio kaznu od 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti Britanac George Russell (Mercedes) i Monežanin Charles Leclerc (Ferrari).

Belgian Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

Utrka je na rasporedu u nedjelju od 15 sati uz prijenos na RTL-u te plaćenoj platformi Voyo. 

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