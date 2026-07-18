Antonelli osvojio 'pole position' na kvalifikacijama za VN Belgije

Na kvalifikacijama uoči Velike nagrade Belgije 'pole position' je pripao vozaču Mercedesa Kimiju Antonelliju. Talijan je u uzbudljivoj završnici kvalifikacijama bio tek tri desetinke sekunde brži od Maxa Verstappena u Red Bullu.

Antonelliju je ovo šesti 'pole position' sezone nakon što je odvozio najbrži krug u kvalifikacijama za Veliku nagradu Belgije.

Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris (McLaren), ali je dobio kaznu od 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti Britanac George Russell (Mercedes) i Monežanin Charles Leclerc (Ferrari).

Foto: Jakub Porzycki

Utrka je na rasporedu u nedjelju od 15 sati uz prijenos na RTL-u te plaćenoj platformi Voyo.