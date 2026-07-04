Antonelli starta prvi u Velikoj Britaniji, Ferrariji iza njega...

Mladi Talijan Kimi Antonelli (Mercedes), vodeći u svjetskom prvenstvu Formule 1, startat će s pole positiona u nedjelju na Velikoj nagradi Velike Britanije nakon što je postavio najbrži krug u kvalifikacijama u Silverstoneu.

Foto: Peter Powell

Antonelli (19), završio je ispred Ferrarijevih vozača Charlesa Leclerca iz Monaka, koji je bio drugi sa 175 tisućinki sekunde zaostatka, i Britanca Lewisa Hamiltona, sedmerostrukog svjetskog prvaka, koji će se utrkivati ​​na domaćem tlu na legendarnoj stazi Silverstone. Talijanu je to peti pole-position karijere, a imao je uspješan dan jer je nekoliko sati ranije slavio u sprint utrci, njegovoj prvoj ikad utrci na mitskoj britanskoj stazi.

George Russell morao se zadovoljiti četvrtim mjestom u drugom Mercedesu (+0,370). U poretku Svjetskog prvenstva, Antonelli je povećao prednost nad svojim timskim kolegom, koji je završio četvrti u sprintu, za tri boda na 43.

Foto: Andrew Boyers

Russell je doživio sudar u prvoj kvalifikacijskoj sesiji kada je pobjednik Spielberga bez ikakvog vidljivog razloga izletio u šljunak.

"To je bilo jako čudno. Nikad u cijeloj mojoj karijeri gume se nisu blokirale u tom zavoju“, rekao je Englez radiom. Russell je, međutim, uspio nastaviti i na kraju ograničiti štetu.

Vozač Red Bulla Max Verstappen u kvalifikacijama je uspio završiti tek na sedmom mjestu i bio je sporiji od momčadskog kolege Isacka Hadjara na petom mjestu. "Kakva katastrofa“, ljutito je rekao četverostruki prvak radiom. Svjetski prvak Norris smjestio je svoj McLaren između dva Red Bulla, na šesto mjestu. Utrka za VN Velike Britanije vozi se u nedjelju u 16 sati.