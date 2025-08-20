Obavijesti

Antonia Ružić došla do najveće pobjede u karijeri! Srušila je Ruskinju u Monterreyju...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Naša tenisašica pobijedila je nekad 11. tenisačicu svijeta Anastasiju Pavljučenkovu, a za treće kolo borit će se protiv Elisabette Cociaretto

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-89.) plasirala se u drugo kolo teniskog WTA turnira u Monterreyu pobjedom od 7-6(4), 6-1 nad osmom nositeljicom Ruskinjom Anastasijom Pavljučenkovom (WTA-44.), nekadašnjom 11. tenisačicom svijeta. 

U prvom setu igra je bila izjednačena i odluka je pala u tie breaku u kojem je bolja bila Ružić. U drugom setu, Ružić Pavljučenkovoj oduzima servis odmah na početku, a onda još dva puta do kraja  Prvi set je U meču koji je trajao sat i 50 minuta Pvaljučenkova je servirala šest aseva, ali je napravila i sedam dvostrukih grešaka, no ni jednom nije oduzela servis hrvatskoj tenisačici. Ružić je osvojila 77 posto poena na prvom servisu i oduzela je ruskoj tenisačici tri puta servis iz pet prilika. 

Italian Open
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a za prolaz u treće kolo Ružić će se boriti protiv Talijanke Elisabette Cociaretto, 87. na WTA ljestvici s kojom je  do sada igrala jednom, prije nešto više od mjesec dana na challengeru u Bastadu i izgubila,

OSTALO

