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ČUDESAN NOKAUT

Antonio Plazibat nakon sjajnog nokauta: Znao sam da ga imam

Piše Jakov Drobnjak,
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Antonio Plazibat nakon sjajnog nokauta: Znao sam da ga imam
Foto: ALEXIS GOUDEAU

Hvala Bouzidu, za ovakvu sjajnu bornu trebaju dvojica. Stajao je, udarao se, bio je sjajan. Riskiramo naše živote, žao mi je zbog njegove obitelji jer ovo je teško za gledati, ali jednom je on, jednom ja, rekao je Plazibat

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Antonio Plazibat nevjerojatnim je nokautom u dodatnoj rundi pobijedio Anisa Bouzida na Glory 9 priredbi. Nakon odlične prve runde očekivalo se da će plazibat vrlo brzo "ugasiti" Bouzida, ali se njegov protivnik vraćao iz runde u rundu. U trećoj rudni je Bouzid bio bolji i otišlo se u dodatnu rundu.

Tamo je Plazibat krenuo u sveopći napad i na polovici runde brutalnom kombinacijom krošeima "uspavao" protivnika. Nakon borbe dao je sjajnu izjavu.

- Hvala Bouzidu, za ovakvu sjajnu borbu trebaju dvojica. Stajao je, udarao se, bio je sjajan. Riskiramo naše živote, žao mi je zbog njegove obitelji jer ovo je teško za gledati, ali jednom je on, jednom ja. Hvala mu, bio je sjajan. Bio sam malo lijen u nastavku, mislio sam da imam laganu pobjedu, ali morao sam se potruditi. Znao sam da ga imam. Nisam se dugo borio i trebalo mi je ovo - rekao je Plazibat.

Ovo mu je bio sedmi nokaut u karijeri i pokazao je da je spreman za napad na pojas teške kategorije.

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