NAKON DVIJE I POL GODINE

Antonio Plazibat se vraća: Evo kad i protiv koga ulazi u ring

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Održan media day s borcima nadolazećeg Glory 95 | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon skoro dvije i pol godine, splitski borac Antonio Plazibat vraća se u ring. Na Gloryjevoj priredbi borit će se protiv Nizozemca Levija Rigtersa. Pobjednik ide u završnicu turnira najboljih teškaša

Antonio Plazibat nije ulazio u ring dvije i pol godine. U lipnju 2023. izgubio je od Tariqa Osara u borbi za privremenog Gloryjevog prvaka teške kategorije te je taj poraz bio dosta šokantan. U tom meču je u prvoj rundi doživio ozljedu zbog koje nije bio na razini. Naime, Plazibat je slomio ruku te ga je to na duži period udaljilo od borbe. Ipak, sada je vrijeme za novi izazov i potvrđena je borba splitskog borca.

Rotterdam: Borci Tariq Cookie Osaro i Antonio Plazibat na vaganju uoči kickboxing meča
Rotterdam: Borci Tariq Cookie Osaro i Antonio Plazibat na vaganju uoči kickboxing meča | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Protivnik će mu nizozemskom Arhhemu biti Levi Rigtres na eventu Glory Collision 8. Borba je u teškoj kategoriji, a zakazana je za 13. prosinca ove godine. Pobjednik će ići na završnicu teškaškog turnira Last Heavyweight Standing u kojem se traži najbolji teškaš u kickboxu. Turnir je započeo s 32 sudionika te su na turniru ostala samo šestorica. Borba Plazibata i Rigtersa je "wild-card" jer Plazibat nije bio u turniru, ali je dovoljno veliko ime da ga se na ovaj način uključi, dok je Rigtres neočekivano ispao iz turnira te mu je ovo druga prilika da dođe do završnice.

Borba Plazibata i Rigtersa trebala se održati prošle godine u Zagrebu, ali se hrvatski borac još jednom ozlijedio pa do meča nije ni došlo. Bit će ovo težak zadatak za Plazibata, ali se pobjedom ima priliku vratiti u sami vrh kikboksa. Splitski borac u karijeri ima 27 mečeva te 22  pobjede, od čeka uh je 13 stiglo nokautom. Njegov protivnik ima 21 pobjedu u karijeri, od čega je 11 nokautom te ima četiri poraza.

